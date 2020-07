Calamaro: "Queen es el grupo más inflado de la historia"

Con motivo del 35 aniversario del famoso concierto Live Aid, Andrés Calamaro lanzó un par de mensajes a través de su cuenta personal de Twitter y terminó generando un curioso debate junto a sus seguidores.

"Live Aid... seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen", escribió el músico argentino, abriendo la caja de Pandora, que explotó definitivamente con su siguiente sentencia: "Queen es el grupo más inflado de la historia".

"Para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra", prosiguió, para luego escribir una lista de artistas británicos que él considera mejores: "Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack...".

"Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello... Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden, Stones... podríamos seguir toda la noche", añadió.

"Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen", siguió Calamaro. Calamaro, que contó además que tiene "dos discos de Queen" que compró "hace más de cuarenta años, cuando salieron editados...", pero insistió en que "no fueron la banda mas grande de Inglaterra" pero sí pueden estar "entre las mejores cien bandas inglesas".

Entre tanto mensaje, Calamaro también sugirió que Pink Floyd también están "un poco inflados" pero "tuvieron a Syd Barret y David Gilmour". También dio su opinión sobre grupos americanos: "Red Hot Chili Peppers me caen genial, pero son una banda horrible".