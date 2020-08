Gloria Estefan presenta su nuevo disco en esRadio

A pocos días del lanzamiento de su nuevo disco, Gloria Estefan ha pasado por los micrófonos de esRadio para charlar de música, de vida, de amor y de los pequeños secretos que la han llevado a seguir más activa que nunca incluso durante este último año atípico de la pandemia. Su intervención, como no podía ser de otra manera, ha venido encabezada por el single que acaba de sacar, ‘Cuando hay amor’, que ha compuesto su marido Emilio y que añade su toque particular a Brasil 305, el proyecto que podrá escucharse completamente a partir del 13 de agosto.

Así, sobre su vida en pareja con su manager ha revelado que ella nunca pensó en casarse, pero que de pronto Emilio entró apareció y la metió de lleno en "el grupo de la diversión". También que cuando le pidió que compusiese la canción él se encontraba trabajando con Nicolás Tovar, pero que "no tardó en ponerse manos a la obra", consiguiendo que cuando ella la escuchó, al poco, desease "con todas sus fuerzas grabarla cuanto antes". Con respecto al resto del disco sólo ha querido aplaudir la labor de los arreglistas, "que van a marcar una pauta nueva con los arreglos que han hecho a temas como ‘Ayer’ o ‘Mi tierra’". Y del proceso de composición y grabación rescata su trabajo con Carlinhos Brown, con el que ha podido explorar "todos los lazos que unen Cuba con Brasil".

Después, preguntada acerca de varios proyectos que ha llevado a cabo durante los meses del confinamiento por el Covid-19, ha explicado que una mañana, hablando con su hijo, este le dijo que, pese a lo duro de la situación, estaba agradecido por haberle dedicado tiempo de hacer otras cosas que generalmente nunca había podido atender. "Eso me inspiró e inmediatamente me puse a componer", ha dicho, al tiempo en el que sonaba el tema ‘We needed time’, que ya ha grabado y que publicó durante los meses más duros del virus. Además, inspirada por una amiga, que le pidió ayuda para lanzar mensajes a los más jóvenes, también ha dejado salir durante este tiempo su lado más cómico y ha cantado ‘Put on your mask’, canción con la que pretende ayudar, en la medida de sus posibilidades, a hacer llegar el mensaje de los sanitarios a todos los públicos.