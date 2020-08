Plácido Domingo: "Nunca abusé de nadie. Lo repetiré mientras viva"

El cantante de ópera español Plácido Domingo, que se contagió por coronavirus y ya está recuperado, aseguró en una entrevista a la prensa italiana que nunca abusó de nadie a pesar de haber sido acusado de acoso en Estados Unidos en 2019. "He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre", dijo en una entrevista publicada por el periódico italiano La Repubblica. "Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva", afirmó.

Con 79 años, anunció en marzo desde Acapulco (México) que había dado positivo por coronavirus y luego fue hospitalizado. "Recuperar mi voz ha sido un milagro (...) Hace dos o tres meses no estaba seguro de poder cantar de nuevo", aseguró. "Lo único que me preocupa ahora es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses, nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos", aseguró. "Ahora es el momento de volver a la normalidad", según Domingo, aunque cree que "nuestras vidas cambiaron y, como usted sabe, todavía es difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra" en los medios.

Estas acusaciones "desestabilizaron a mi familia y a mí mismo" y "me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!".

En 2019 Plácido Domingo fue acusado por la prensa estadounidense de acosar sexualmente a unas veinte mujeres en Estados Unidos. Estas acusaciones le obligaron a abandonar su puesto de director de la ópera de Los Ángeles y a anular todas sus representaciones en el país, lo que en la práctica puso fin a su carrera en América del Norte. Acostumbrado a las ovaciones en el mundo entero, sufre las consecuencias del movimiento #MeToo, que empezó con las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein en octubre de 2017.