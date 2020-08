La curiosa versión gangster de 'Star Trek' que quería rodar Tarantino

En los años transcurridos entre el estreno de Los Odiosos Ocho y Érase una vez en Hollywood hubo muchos rumores sobre los posibles proyectos de Quentin Tarantino para la que en teoría será su última película, de las diez que ha jurado hacer antes de retirarse del cine. Uno de ellos era un filme de Star Trek. Aunque a día de hoy parece poco probable que el proyecto salga adelante, se han revelado nuevos detalles de cómo podría haber sido el filme, según recoge Europa Press.

En un artículo sobre cómo Paramount espera renovar la franquicia galáctica en los próximos años, Deadline revela cuál era la idea principal del director de Knoxville para su propia versión de Star Trek. Se trata de una trama ambientada en la Tierra que emulaba las películas de gangsters de los años 30 que tanto gustan al cineasta.

Al parecer, el guion iba a estar escrito por Mark L. Smith (El Renacido), y aunque no se dan detalles de la trama en sí, Deadline explica que la película se inspiraba en un capítulo de la serie original de Star Trek emitido en 1968 y titulado "A Piece of the Action", en el que Kirk, Spock y McCoy se encuentran en un planeta con la estética de los mafiosos de los años 30 durante la Ley Seca.

A pesar de que Tarantino ha asegurado que no dirigirá la cinta, Paramount podría aprovechar el guion para hacer un spin-off de la franquicia con un nuevo director. Entre otras opciones, el estudio baraja la opción de una cinta del director Noah Hawley y una nueva película con el elenco de personajes de los filmes de J.J. Abrams, con Chris Hemsworth retomando el papel del padre de Kirk, e incluyendo viajes en el tiempo.