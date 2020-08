Manolo García, en esRadio: "La música me hace sentir que soy útil, que provoco emociones"

Manolo García, una de las voces más personales de nuestra música cuyas canciones forman parte de la memoria colectiva de este país, presentó en Es la mañana de Federico, con Yésica Sánchez al frente, su último disco: Acústico, Acústico, Acústico. Se trata de un trabajo con el que cierra un ciclo de tres álbumes en directo publicados desde 2016, que se complementan entre sí para recoger un repertorio completo de toda su carrera.

Su última gira fue en un formato más íntimo, acústico. "Fueron 56 noches de una dulzura exquisita, ver a la gente con una predisposición a la felicidad, dejando atrás preocupaciones", contó el cantante en los micrófonos de esRadio. Estos conciertos se plasman en su nuevo trabajo, compuesto por un doble CD y un DVD.

"Somos levedad", el tema incluido en su álbum Nunca el tiempo es perdido, de 2001, es el primer adelanto de un proyecto que celebra el valor de uno de los creadores más fértiles que ha dado la música en nuestro país. "Busco poesía en la vida. Mi manera de hacer poesía es tratar de que cada día sea único y sacarle juego al día, no me resigno a que los días pasen. Quiero hacer algo, por poco que sea, cada día", confesó. "Soy de los que caminan, no tengo intención de parar. Lo que tendrá que venir vendrá, pero yo no estaré esperando sino que saldrá a su encuentro. La música siempre ha sido fuente de vida".

El artista contó que desde niño supo que iba a ser músico. "La ilusión no la he perdido nunca, he dejado atrás otras cuestiones más baladí o que me han decepcionado. Me he aferrado con más pasión a la música, la pintura y el arte".

El segundo single de este trabajo fue "A San Fernando, un Ratito a Pie y Otro Caminando", un tema incluido en su álbum Arena en los Bolsillos, de 1998. "Soy de esas personas que doy gracias por la suerte que he tenido de trabajar en lo que me gusta. Me hace sentir que soy útil, que les doy una emoción".

Otro de los proyectos que tiene entre manos el artista es el poemario El principio del fin (Verso&Cuento), en el que recoge poemas inéditos acompañados de sus propias pinturas y dibujos.