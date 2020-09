Taburete, en esRadio: "El Gobierno no está dando soluciones a la cultura, vamos a ciegas"

Taburete, uno de los grupos referentes del pop español actual, visitó este miércoles el estudio de Es la mañana de Federico para presentar un adelanto del que será su cuarto álbum de estudio, La broma infinita. Su primer single, "2018: Odisea en el Espacio" ha superado el medio millón de visualizaciones en su canal de Youtube en menos de una semana.

Willy Bárcenas y Antón Carreño, líderes del grupo, rememoraron sus inicios en el mundo de la música, unos comienzos complicados porque fueron juzgados por razones ajenas a lo artístico. "Nos acabamos metiendo en fregados sin querer. Siempre hemos querido hablar de música, aunque desde el principio hemos tenido a la prensa interesada en otros temas. Nos gusta la música, dar conciertos y, la verdad, es que nos ha ido bien", aseguró Willy en los micrófonos de esRadio.

El grupo nació, según Willy, de forma muy casual: "En 2015, me fui a Barcelona y conocí en el colegio mayor a un chico que tocaba la guitarra. Le enseñé las canciones que yo había compuesto y dijimos de montar un grupo. Me presentó a Antón y nació el primer Taburete", desveló.

En este tiempo se han hecho un hueco importante en la música y han podido compartir escenario con grupos míticos, como Hombres G: "Compartimos mucho público con ellos y dijimos de llamarles. Nos llevamos muy bien y surgió una gira de cinco conciertos en España y luego en México".

Políticamente incorrectos

En estos tiempos en los que impera lo políticamente correcto, Taburete se ha caracterizado por hablar sin tapujos de ciertos temas de la actualidad, una libertad bastante criticada. "Intentamos no hablar de política, pero si me preguntan tengo que dar mi opinión", aseveró Willy Bárcenas. Aprovechando la oportunidad, Federico quiso preguntarle por su opinión sobre el rey Felipe VI. "La Monarquía, como tal, la veo como algo antiguo, anacrónico, pero después veo quién la ataca y soy monárquico", contestó Willy Bárcenas. "Da seguridad que la monarquía siga ahí", añadió.

La pandemia les ha pillado en un "año de descanso" en el que tenían previsto centrarse en este nuevo disco, con la ventaja de que no han tenido que anular ni modificar fechas de giras ni conciertos. Sin embargo, miran con preocupación al futuro: "El problema es que no se ve en el horizonte cuando nos van a dejar tocar. No lo vemos claro del todo. El Gobierno no está dando soluciones a la cultura. Vamos a ciegas, no podemos planear el año que viene porque el Gobierno no dice nada", explicó con preocupación Antón.

'La broma infinita'

El nuevo disco es un resumen de sus influencias musicales. "Nos gustan los boleros, María Dolores Pradera, Los Panchos, Camilo Sesto, Nino Bravo, los de siempre", confesó Willy. De hecho, tenían entre sus planes una colaboración con Raphael que no terminó de concretarse.

"Cada canción de este disco es distinta. Hay desde un vals hasta un bolero orquestado por Luis Cobos, hay un reggae que recuerda a los orígenes de Taburete y hay una balada de rock. Hay estilos muy diferentes".

Sobre el panorama musical actual, los miembros de Taburete se mostraron críticos con el reggaeton: "Música mala siempre ha habido, pero no era la que se escuchaba todo el día. Ahora no cabe otra cosa que no sea eso. Es la misma rueda de acordes, el ritmo siempre es el mismo, y cambian cuatro palabras".