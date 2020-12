Nick Cave carga contra la BBC por censurar un villancico en el que se dice "maricón"

Nick Cave se ha pronunciado en su web The Red Hand Files sobre la censura de la BBC a "Fairytale of New York", el villancico de The Pogues, grupo irlandés a caballo entre el punk y el folk que lideraba Shane MacGowan. "Ese guardián de nuestra frágil sensibilidad –ha dicho el compositor australiano–, siempre actuando por nuestros mejores intereses, continúa mutilando un artefacto de inmenso valor cultural y, al hacerlo, nos merma algo esta Navidad, imposible de medir o reemplazar".

Interpretada por MacGowan y por la cantante inglesa Kirsty MacColl, "Fairytale of New York" fue publicada en noviembre de 1987. En este villancico pasado por el filtro del realismo sucio, una pareja de inmigrantes irlandeses dialogan en Nochebuena: él, alcohólico, llama "puta" a la mujer; ella, yonqui, le responde: "Eres basura, eres un gusano, un maricón barato". Versionada por, entre otros, Coldplay, Ed Sheeran o Florence and The Machine, en 2012, fue elegida la "canción navideña favorita de los británicos" en el canal de televisión ITV.

Para el ente público de radio y televisión del Reino Unido, los tacos que cantan MacGowan y MacColl podrían ser, más de treinta años después del lanzamiento de la canción, motivo de ofensa y, por ello, ha censurado el "faggot" ("maricón") de la versión original y lo ha cambiado por un "haggard" ("demacrado"). "Somos conscientes –argumenta la BBC– de que el público joven es particularmente sensible a los términos despectivos de género y sexualidad, y después de considerar esto cuidadosamente, Radio 1 ha decidido reproducir una versión con Kristy MacColl cantando letras alternativas, proporcionada por el sello discográfico".

Recurriendo a la edición –Kirsty MacColl murió hace veinte años–, la BBC ha distribuido en sus emisoras dos versiones de "Fairytale of New York": la adulterada, que se emitirá en Radio 1, y la original, que se podrá escuchar en Radio 2. El resto de emisoras del ente británico podrán elegir qué versión reproducir. Preguntado al respecto en una entrevista en Metro, Shane MacGowan respondió conciso: "Es ridículo".

Quien se ha despachado a gusto ha sido Nick Cave, amigo y colaborador de MacGowan, en The Red Hand Files –web en la que sus fans le envían preguntas y el líder de los Bad Seeds contesta–: "No estoy en posición de comentar lo ofensiva que es la palabra "maricón" para algunas personas, particularmente, para los jóvenes; puede ser profundamente ofensiva, no sé. En tal caso, Radio 1 debiera haber tomado la decisión, simplemente, de prohibir la canción, permitiéndole conservar su espíritu forajido y su dignidad".

Cave describe "Fairytale of New York" como "la mejor canción navideña jamás escrita": "Con uno de los mejores versos de apertura jamás escritos, la letra y la interpretación vocal emanan de lo más profundo de la experiencia vivida. (…) Nunca menosprecia a sus protagonistas. No es condescendiente, pero dice su verdad, clara y sin adornos. Es un regalo magnífico para los marginados, los desafortunados y los que tienen el corazón roto".

El autor de "Tupelo", "Jubilee Street" o "Jesus Alone" señala que, con la manipulación, "Fairytale of New York" ha "perdido su verdad, su honor y su integridad", convirtiéndose en una canción "que se ha arrodillado y ha permitido a la BBC hacer su negocio sombrío y pegajoso". Cave siente lástima por el villancico, "tan gloriosamente problemático, como suelen ser las grandes obras de arte", y lamenta que la corporación británica haya "mutilado un artefacto de inmenso valor cultural".