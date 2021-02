Yotuel reclama libertad para Cuba: "Vives en una jaula donde dicen que te cuidan y que lo que hay fuera es peligroso"

El cantante cubano Yotuel Romero, excomponente del grupo Orishas, ha presentado en Es la mañana de Federico de esRadio el tema "Patria y vida", un canto a la libertad que reclama el fin de la dictadura en Cuba. Ha contado con la participación de otros músicos cubanos como Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funki. "La canción manda un mensaje de amor, no de odio. Es un mensaje de luz y, sobre todo, de vida. Cuba se merece volver a nacer. No es una revolución, es una evolución musical de artistas que se han unido en una misma voz por los que no pueden hablar", aseguró el artista.

"El día que los cubanos pueda invertir su dinero, su amor, sus fuerzas en la isla, va a ser un país inmenso. ¡Hay tanto cubano preparado, dentro y fuera! Esa es la patria y vida que buscamos. En la Cuba que visualizamos caben todos, creemos en las diferencias", defendió Yotuel.

"Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que aún son nada", dice la canción. El videoclip, que casi alcanza dos millones de reproducciones, muestra imágenes de represión dentro de la isla.

"Lo que más disfrutamos es el respaldo del pueblo cubano, la canción ha conectado muchísimo con ellos y nos escriben para decirnos que están orgullosos. El éxito de la canción manda un mensaje muy claro", aseguró el cantante en los micros de esRadio. "A lo largo de la historia ha habido muchos artistas a favor del pueblo que han dado su grano de arena y esta canción es uno más. Queremos llevarle a Cuba sus derechos. Tienen que escuchar al pueblo. No estamos traicionando ningún principio".

Yotuel, en 'Es la mañana de Federico'

Como era de esperar, la canción ha desatado la ira del presidente de su país, Miguel Díaz-Canel, que le acusa de ser un "jinetero" y estar "comprado". Los medios cubanos tildan la letra de "una agresión contra la seguridad nacional de Cuba". "Me molesta que le hayan lavado tanto la cabeza al cubano que cree que, si piensas diferente, es porque te han pagado. No hay dinero para pagar a tres millones de cubanos que hemos salido de Cuba con un pensamiento diferente. Esta canción viene de artistas de pueblo, de barrio, que no les deben nada a nadie", aseguró Yotuel. "Deberían preguntarse por qué ha triunfado tanto esta canción en vez de hacer una campaña de desprestigio contra nosotros", añadió.

Todo lo que he aprendido de libertad de expresión ha sido en España. Puedas alzar tu voz en todos lo medios y exigir un cambio. Democracia es eso.

Yotuel se marchó de Cuba aprovechando un viaje a Francia con el grupo de música que tenía en los 90 y el cambio, según reconoció, no fue fácil. "Nos adoctrinaban bien. Yo de niño llegué a decir que quería ser como el Che. El cambio llega cuando comparas tu vida con otras realidades, por eso bloquean la salida del país. Vives en una jaula donde dicen que te cuidan y te cuentan que lo que hay fuera es peligroso. Por eso sales con miedo".

Internet ha marcado un cambio y ahora es difícil ocultar la realidad del pueblo. "Nos ha dado la posibilidad de abrir una ventana rápida al mundo y contar los sucesos que allí ocurren. Antes las imágenes de los hospitales eran grabadas por el Gobierno, ahora lo graban las personas con un móvil. Esa realidad no se pueden tapar con un dedo"

"El pueblo cubano grita libertad. Queremos vivir", reclamó insistentemente el artista. Queremos no tener miedo a hablar. Todo lo que he aprendido de libertad de expresión ha sido en España. Puedas alzar tu voz en todos lo medios y exigir un cambio. Democracia es eso. En Cuba es todo lo contrario, el pueblo está anulado y no puede decir nada. La solidaridad que yo busco con Europa o Estados Unidos es solidaridad con el pueblo cubano".

El tema ha traspasado fronteras y se ha convertido en un himno para los exiliados cubanos que huyeron de la miseria, la corrupción y la falta de libertad. Ha obtenido tanta repercusión que ha llegado al Parlamento europeo, donde Yotuel participará en una sesión telemática para pedir libertad para Cuba este viernes. "Por primera vez, va a ver representación del pueblo cubano: deportistas, actores, músicos. Somos artistas, solo hacemos arte".