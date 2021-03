Entrevista a Conchita: "No hay lugar para banalidades"

El 19 de febrero vio la luz La orilla, el sexto álbum de Conchita. "Un currazo" y "el disco que más me ha costado todo, con la pandemia", ha reconocido la artista madrileña durante la entrevista concedida a Libertad Digital. Su salida se ha retrasado en un par de ocasiones, pero "como dice la teoría de los puntos de Steve Jobs, mirando para atrás todo tiene sentido". Y ahora piensa: "Menos mal que no lo saqué en febrero (de 2020, la fecha de publicación original)".

Conchita, durante la entrevista

Es un trabajo profundo, como no podía ser de otra manera. "Con todo lo que nos ha pasado, tenía que ser así", explica. Por eso no le costó seleccionar los temas que debía incluir. Desechó directamente las canciones que le parecían que no tenían peso suficiente. "No hay lugar para banalidades". Es una de las cosas en las que le ha marcado el coronavirus. Y otra más: "no aguanto perder el tiempo".

El primer single adelanto del disco fue un tema dedicado a la pérdida de un ser querido, "Un camino para volver". Ese que todos quisiéramos que tuvieran nuestros seres queridos, una vez se han marchado, sin que hayamos podido hacer nada para evitarlo.

También tenemos que que destacar "Que merezca la pena", la canción en la que recopila todas esas cosas bonitas que hacen que —como indica el título— la vida merezca la pena, aunque "a veces parezcan pequeñas".

El viaje de la maternidad

Sin duda, una de las canciones más especiales del disco —si no la más— es "El Viaje". Un tema que habla de la maternidad y de los miedos a los que nos enfrentamos cuando traemos un niño al mundo. Lo escribió tras pasar unos meses "encerrados" en neonatos. Según cuenta, lo decidió "una tarde que no paraba de llorar". Le contó "todo lo bueno que se iba a encontrar en el mundo y se él se quedó dormido". Entonces, pensó que tenía que hacer una canción de aquello.

"Fue una cosa mía con él. No la hice pensando si iba a gustar o no. No es una canción super comercial. El estribillo no es pegadizo. Es una canción larga, con mucha letra... Pero, a veces, no sabes por qué, tocas la tecla y llegas al corazón de la gente". Así se refiere a la respuesta que ha recibido de la gente. El tema ha cogido otra dimensión tras un año de pandemia y después de que todos hayamos pasado por una situación de confinamiento. Y ha calado hondo en el público.

Tras la entrevista, Conchita interpretó la canción 'El Viaje'

El disco de su refugio

Conchita, por su forma de ser y de entender la música, tiene la habilidad de tocar la fibra sensible. Y en este álbum, en el que navega entre sus recuerdos y las vivencias de los últimos años, lo ha vuelto a hacer.

En este álbum, encontramos historias de amor, aprendizajes de vida, despedidas, celebraciones, dos colaboraciones (la de Pitingo y la de Dan Martín) y hasta un poema (la adaptación de Llegaste, de Nach). Es su forma de llevarnos hasta La orilla, el lugar donde nada puede hacernos daño, su refugio.