Entrevista a India Martínez: "A las críticas, yo respondo con poesía"

La cordobesa India Martínez, La gitana -como dice una de las canciones más populares de su último disco, Palmeras-, se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música española. Se encuentra en un momento dulce de su carrera, aunque la pandemia le haya obligado a frenar, como a todos. Está satisfecha porque ha aprovechado esta circunstancia para preparar su debut literario: Verdades a medias. Un libro valiente y profundo, en el que nos deja ver buena parte de su interior, a través de sus textos y sus ilustraciones. Como ha confesado durante la entrevista , concedida a Libertad Digital, este proyecto es "100 por 100, yo. En todas mis facetas. Y muchas de ellas, la gente no las conoce".

'Verdades a medias', el debut literario de India Martínez

De ella conocemos su garganta privilegiada, su deje flamenco y su duende, que aparece y desaparece, saltando de estrofa en estrofa, en cada una de sus canciones. Pero, en este libro, comparte una parte más íntima. Se ha dejado "el alma entera", en este proyecto. Podemos ver sus dibujos, esos que antes "guardaba para mí", reconoce sonrojada.

Le ha encantado la experiencia de profundizar en ella misma, en sus pensamientos y sus vivencias. Llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en su mente, pero nunca había tenido el tiempo ni la energía que necesitaba para sacarlo adelante. Lo impulsó el confinamiento. Como explica India, la pandemia "nos ha parado la vida". Ella tuvo que dejar de hacer sus conciertos, que aplazarlo todo. Pero eso le ha permitido "tener el tiempo para mí misma y hacer el libro". Y atención porque avisa de que le han quedado cosas en el tintero, y "puede que haya un segundo".

Homenaje a sus raíces

En este libro, Verdades a medias, realiza un homenaje a sus orígenes, como ya hiciera musicalmente con su octavo álbum de estudio, Palmeras. Un trabajo con el que celebraba el décimo aniversario de su primer disco.

Ella siempre tiene presente de dónde viene. En cada trabajo, necesita profundizar en sus raíces. Como cuenta en la entrevista, también lo hizo de forma evidente en Trece verdades, su tercer álbum pero el primero que llegaba al gran público. Supuso el punto de inflexión de su carrera. "Y ya hablaba de eso", señala, "de las verdades que lleva cada canción, cada cosa que hago. Realmente, da igual que dibuje o que haga una poesía, siempre va a tener fundamento, porque está basado en una verdad".

Quizás por eso, considera que el árbol que más le representa es el olivo. Ella es "mujer de raíces largas y profundas, a la que no le viene bien ni el frío ni la lluvia", como dice en su libro. A ella le inspira "el flamenco, nuestra esencia, nuestros orígenes", recalca durante la charla. Considera que "quien no se basa en ello, es difícil que se encuentre a sí mismo".

Las anécdotas con Alejandro Sanz y Marc Anthony

Verdades a medias es un libro que invita a reflexionar. Es un viaje interior, pero -como siempre que salimos de nuestra zona de confort- nos encontramos con vivencias especiales y divertidas, que ella también recoge en sus pasajes. Algunas de ellas protagonizadas por artistas internacionales, conocidos por todos.

Pero si hay un artista que le ha marcado durante su carrera y que tenía que estar en este primer trabajo literario de India Martínez, ese es Alejandro Sanz. Un día "iba cantando una canción suya en mi coche" -recuerda, mientras entona el tema en cuestión- "y me imaginaba cómo sería si algún día pudiera cantarla con él en directo, delante de un público multitudinario". Así que, ni corta ni perezosa, lo llamó y en la conversación le soltó un "me encantaría cantar contigo y esta canción me encanta". Ese verano, él la invitó a varios de sus conciertos... Su sueño se hizo realidad.

Y no es el único que ha podido cumplir gracias a él. También es el "culpable" de que grabara una canción con Marc Anthony. Ella estaba en Miami, grabando y componiendo para su nuevo disco. Y, en una de sus conversaciones telefónicas, Alejandro le dice: "vente a casa que te quiero presentar a alguien". Se lo pensó, porque estaba inmersa en su nuevo proyecto. Pero cuando le dijo que Marc quien quería conocerla, no se pudo resistir. Sanz empezó a ponerle sus canciones y él le preguntaba "¿pero de dónde has salido?". Ella no quiso proponerle nada directamente, dejó que la cosa fluyera y -años más tarde- ocurrió. Un día, India le mandó una canción que estaba preparando y él se quedó encandilado. La invitó a su gira por España y grabaron juntos su último éxito, Convénceme.

La poesía, su mejor respuesta

En Verdades a medias, también están presentes las críticas. Esas que en algún momento de su carrera le han afectado tanto y a las que incluso ha dedicado alguna canción. Ahora la cosa es bien distinta. India ha madurado, está en otro momento, y prefiere responder "con poesía".

La cordobesa considera que tiene mucha suerte porque tiene "mucha gente que me sigue y me quiere, me cuida y me mima muchísimo. Predominan ellos, que son a los que hago caso de verdad". A la gente que "va del palo de criticar o meterse con los demás, pues les contesto con Valiente cobarde (otra de sus canciones), para desahogarme".

Hay que luchar, aunque te señalen

India Martínez no es de las que se rinden, y así se refleja en este libro en el que comparte momentos complicados de su vida, como la muerte de su abuela, así como las dificultades con las que se encontró por nacer en un barrio humilde.

India Martínez es una "mujer de raíces largas y profundas", como recoge en su libro.

Pasó su infancia en "las portátiles" (como se llamaba a esas casas prefabricadas, en la época). No se elige dónde se nace, pero sí la actitud que uno tiene ante la vida. Hay que intentar "no sentirse condicionado por lo que sea tu padre o tu madre". Es posible que se tengan "menos oportunidades, por desgracia", pero "no hay que pensar que es imposible".

Su historia es ejemplo precisamente de que, con esfuerzo y perseverancia, los objetivos se consiguen. Aunque "te señalen con el dedo. O te digan que no lo vas a conseguir. O te prejuzguen", añade, "hay que seguir". Ella está convencida de que "si le ponemos empeño, llegamos a donde nos propongamos".

‘No me basta’, su nuevo single

A ella no le basta, no se conforma. Siempre quiere dar un pasito más. Y, con su último single, lo ha vuelto a hacer. Este viernes, 26 de marzo, se ha publicado No me basta, un tema que "viene cargado de mucha emoción", por muchos motivos. Entre otras cosas porque el videoclip, que "es como una película", lo ha dirigido su "chico" Ismael Vázquez. "Por primera vez mezclamos nuestro arte y ha salido una bomba".

"Ha salido una canción preciosa, mágica", en la que ha contado con la colaboración del grupo Dvicio, que son "unos musicazos" y han contribuido a que el resultado haya sido "tan fresco y tan bonito". Eso sí, no quiere desvelar detalles del videoclip que han grabado juntos, porque tiene sorpresa y "hay que verlo hasta el final".

Retomará la gira de ‘Palmeras’

A este nuevo single, le seguirán los conciertos que va a recuperar de la gira anterior. Su último disco Palmeras "aunque tenga año y algo, realmente es nuevo". "No dio tiempo a presentarlo en todas las ciudades", explica, "hicimos 8 o 9 conciertos, nada más".

Ahora, viene de dos sold out (todo vendido) en Barcelona, con sesión doble y todas las medidas de seguridad. Se puede hacer, así que toca volver con fuerza. Como a ella le gusta decir: "Nos han quitado un año, pero nos han devuelto las ganas de vivir".