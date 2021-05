Rozalén: "la música pone palabras a lo que sentimos"

Hace uno año salía Este tren, una canción que le da "ganas de vivir" cuando la interpreta y que fue el primer single adelanto del que sería su cuarto trabajo, El Árbol Y El Bosque. Vio la luz en octubre, para mostrarnos su visión del mundo. Ese que en los últimos meses había cambiado tanto.

A través de sus once temas, cargados de simbolismo, el álbum nos invita a reflexionar. Pero no solos, de la mano de sus canciones. Esas en las que Rozalén, una voz indispensable de la canción de autor en nuestro país, hace un ejercicio de introspección. Y es que, asegura, "me tocaba ponerme a mí delante del espejo".

Ella que -según reconoce- es "muy de psicólogos", tenía que reflejar lo que estaba pasando en su interior. "Cuando nos vamos haciendo mayores, nos preguntamos muchas cosas" y eso está implícito en este trabajo, con el que pretende acompañaros en un viaje interior como el que -seguro- hemos hecho "en el confinamiento, cuando hemos tenido que pasar tiempo en silencio".

Son tiempos de acordarnos de los que están lejos, y al mismo tiempo tan cerca. Por eso Macaco quiso darle "una segunda vida" a La distancia. "Un tema que tiene unos años y que me ha hecho mucha ilusión hacer con él", asegura.

Con la pandemia, ha adquirido un nuevo significado. "Una misma canción tiene una vida increíble... En un momento determinado puede significar una cosa y ahora, que mucha gente ha echado tanto de menos a sus seres queridos, otra". Es lo mágico de la música, que "pone palabras a los que sentimos".

También al amor propio y a lo necesario que es aprender a decir que no. Los temas que aborda en Que no, que no, la canción original de la película ‘La boda de Rosa’ (de Iciar Bollaín).

Es una cumbia maravillosa que le ha valido un Goya, en la última edición de estos premios. "Si no te miras un poquito y te das unos mimos, vas a los sitios que pareces una lástima", bromea.

El este trabajo se destapa, en todos los sentidos. Nos deja ver lo más profundo de su alma, también sus largas piernas. Prueba de ello es el videoclip, de El Paso del Tiempo.

"El mallot es como con un bañador" aunque "yo jamás me hubiera atrevido a salir así", asegura. Pero era la hora de enseñar "hasta las orejas", con las que "tengo mucho complejo". Está claro que el viaje que propone en El árbol y el bosque pasa por muchos lugares y ella los ha visitado todos, antes de recomendar el itinerario.

La gira arrancará el próximo 4 de junio en Málaga. Para ella, siempre es importante la cita en Madrid, en esta ocasión con doble fecha, los días 8 y 9 de julio, en el WiZink Center.

Más detalles en el video de la entrevista para LD.