Pedro Capó: "No hay ansiedad que cambie el resultado de nada"

El cantante y compositor multi-diamante es de los que deja estela a su paso. El éxito de Pedro Capó se veía venir desde que nos hizo bailar su Calma Remix en el verano de 2018. No había rincón en el mundo donde no conocieran la canción, donde no se tarareara su "vamos pa la playa, pa curarte el alma...". El tema le valió el Grammy Latino a Canción del Año y a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, en 2019.

En septiembre de 2020, publicó el álbum completo, ‘Munay’. Su público se volcó y la repercusión ha sido incontestable. Más de 5.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 900 millones solo de Calma Remix. Unas cifras que, reconoce en la entrevista para LD, todavía le sorprenden. "Pero trato de moverme en busca de cosas nuevas", porque no le gusta acomodarse, ni siquiera en el éxito.

Calma fue sólo el comienzo de ‘Munay’, amor en quechua. De ahí nace el concepto del disco, que aborda el amor en todas sus facetas, incluidas las menos fáciles de reconocer, como la obsesión de la que habla en Tu fanático, de la que ha hecho una nueva versión con la rapera argentina Nicki Nicole y el cantante de reggaetón De La Ghetto. El tema, Tu Fanático Remix, es atrevido, visceral y casi animal.

"Nos cuesta, pero es un lado muy real. El lado obsesivo, el lado erótico... Especialmente ahora, que vivimos en una comunidad virtual, más encerrados y -a todos nos ha pasado- viendo el perfil de alguien por demasiado tiempo... lo que hacen, dónde viajaron o de qué color llevan el pelo". Antes, bromea, "lo hacías por una ventana y te denunciaban por acoso".

Para él, es la canción más vanguardista del disco. "Por eso la puse hacia el final del disco", asegura. Marca el camino a seguir de aquí en adelante. "Es el fin de Munay y el principio de hacia donde me dirijo". Eso es algo que tiene "muy claro", afirma, "me lo regaló la cuarentena".

Su próximo trabajo está en ciernes. "Para mí está completo. Me encerré y ya tengo el catálogo de canciones". Después del verano, tendremos un single adelanto y, a principios del próximo año, debería salir el álbum completo.

Cuestión de actitud

Recientemente ha publicado Todo Bien con la banda brasileña de reggae Natiruts. "Soy muy fan de ellos. Son unos veteranos que siempre han sido embajadores del bienestar. Hablan del amor de una manera linda y otras propuestas con mucha luz".

La canción es tranquila, positiva, inspiradora... El mensaje: "No hay ansiedad que cambie el resultado de nada". Él considera que "las cosas son, y van a ser. Y tiene mucho que ver con nuestra actitud y con cómo nos enfrentamos a las situaciones".

Humor y solemnidad, juntos

La última colaboración, con el trío puertorriqueño Los Rivera Destino, es curiosa. En el videoclip de Castigo, le podemos ver oficiando una ceremonia. Aunque reconoce que el papel no le va mucho, "a pesar que lo intentó de niño como monaguillo", asegura que ha disfrutado mucho con él. "Es bonito encontrar la línea entre lo solemne y el humor", destaca.

Capó no ha ahorrado en halagos hacia la formación de Puerto Rico. "Los muchachos son talentosísimos, tienen esto paródico y del chiste pero con una intención muy clara, con mucha astucia... Son tremendos músicos".

‘Day by day’, tema bandera

La canción bandera de este trabajo es Day by day. "Mi favorita, por eso abro con ella este disco", asegura. Es un recordatorio de que hay que vivir el presente, a "amarlo" incluso. "No podemos vivir aferrados a un pasado que no existe y con la ansiedad de un futuro que tampoco existe. Se forja en el aquí y en el ahora". Mensajes que cobran una mayor dimensión con todo lo que hemos vivido durante la pandemia, pero que escribió pensando en él mismo.

"Yo me hablo a mí, es mi mantra de recordatorio... No soy maestro de nada", sentencia. A pesar de todo, falla mucho "en estar en el presente". Pero lo que ha pasado en el último año, nos recuerda que no hay una opción mejor que "disfrutar el momento. Ese cafecito, esa conversación... que es lo que tienes".