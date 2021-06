Carlos Rivera: "A veces se cumplen hasta los sueños que no te atreviste a soñar"

Para muchos siempre será Simba, el personaje que le acompaña desde que hace diez años lo encarnara por primera vez en el El Rey León, el musical que más tiempo ha permanecido en cartelera en la Gran Vía de Madrid. Pero, ahora, el artista mexicano más destacado de la última década presenta Leyendas, el trabajo más importante de su carrera. Un disco en el interpreta los duetos de sus sueños y rinde homenaje a los grandes nombres de la música en español, a los que quiere agradecerles "que abrieran el camino".

Entre ellos, algunos que ya no están entre nosotros, como el recientemente fallecido Armando Manzanero. "El primero en unirse al proyecto". Lo mejor es que tuvo la oportunidad de grabar con él antes de que se marchara. Les podemos escuchar juntos en "Todavía", una de las canciones más emblemáticas del ‘rey del bolero’. Fue una de sus últimas grabaciones antes de partir. No tuvieron oportunidad de rodar el videoclip, ni de llevar a cabo otros tantos planes que tenían juntos. Pero "tengo muchos regalos musicales que él me dio en vida", señala Carlos.

Entre los españoles, encontramos a Raphael, con el que interpreta "Estar enamorado", o a José Luis Perales, con quien comparte una actualizada versión de "Un velero llamado Libertad", uno de los singles adelanto del álbum.

En el apartado latino, nombres como el del brasileño Roberto Carlos, los mexicanos José José y Juan Gabriel, las cubanas Omara Portuondo y Gloria Estefan, y los venezolanos Franco de Vita y El Puma. Con José Luis Rodríguez, interpreta "Agarrense de las manos", el otro sencillo del disco. "Después de tanto tiempo sin poder abrazarnos, tenía que ser esta", asegura durante la entrevista para LD.

En total, catorce temas que son un regalo para el corazón, para el alma y para los oídos del que escucha. Un proyecto que estuvo "planeando durante años", pero la pandemia le impulsó a llevarlo a cabo en este momento. "Nos enseñó que no hay que dar nada por sentado", asegura. "Te das cuenta de que hay cosas que ya no las puedes posponer... Si no las haces ahora, no sabes si las vas a poder hacer". Así que comenzó a llamar a todos sus "héroes musicales" y "la sorpresa fue que todos dijeron que sí". Y es que "a veces se cumplen hasta los sueños que no te atreviste a soñar".

Para él, este trabajo ha supuesto una intensa experiencia vital y artística. Ahora está deseando mostrarlo sobre el escenario, al que se subirá de nuevo tras 18 meses sin hacerlo. La gira española arranca el 2 de julio en Úbeda (Jaén) y le llevará a recorrer buena parte del territorio español en los próximos meses. No faltará a las imprescindibles del verano, como el Festival Starlite de Marbella (3 de julio) o el de Pedralbes (9 de julio). Pero el reto será -una vez más- conquistar al público del Teatro Real de Madrid, el próximo 28 de julio.

Sueños cumplidos

Este es el álbum de los sueños cumplidos. Carlos Rivera ha podido realizar los duetos que siempre quiso hacer. "Aunque la mitad de los artistas que aparecen en el álbum ya no viven, muchos de ellos están en este trabajo porque grabé con ellos mientras vivían", explica Carlos.

Rocío Durcal es, sin embargo, una de las tres artistas que aparecen en el álbum y que no conoció en persona, junto a Mercedes Sosa y Luis Eduardo Aute. Pero la ‘Reina de las rancheras’ tenía que estar en este trabajo. La idea inicial partió de la famosa fotografía de los "cuatro artistas de leyenda": Rocío Durcal, Camilo Sesto, Juan Gabriel y José José.

"Cuando la foto se hizo muy viral, me di cuenta de que había cantado con todos menos con Rocío... Y fue entonces cuando pregunté si podíamos conseguir su voz para cantar con ella". Así que, tras pedir permiso a su familia, su deseo se hizo realidad. El resultado: "Amor eterno".

@_CarlosRivera logró reunir a algunos de los grandes de la música latina como Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal 😎💥 ¿Cuál fue tu favorita de #Leyendas? pic.twitter.com/I5FK8nf8WR — Deezer Latino 🔥 (@DeezerLatino) June 3, 2021

"Para un artista como yo, que hace música melódica, es un deber homenajearles. Este un disco de gratitud", asevera Carlos, "ellos fueron abriendo el camino, cuando no existía".

Carlos Rivera hace una mención especial a Gloria y Emilio Estefan. "Presentamos el disco en Miami", explica. "Y pensé: si estamos aquí, en esta ciudad, como capital de la música latina, es gracias a ellos". Por eso para él ha sido tan importante que estuvieran en el proyecto. De la mano de Gloria, la voz de la libertad, grita "Puedes llegar". Una canción que le inspiró en momentos muy duros de su vida.

Siempre será Simba

Se han cumplido diez años desde que El Rey León llegara a su vida, para quedarse. El personaje de Simba marcó un punto de inflexión en su carrera y es como su segunda piel. Lo encarnó en el espectáculo que acogió la Gran Vía madrileña, de 2011 a 2013. Tras dos años y cientos de funciones, decidió dejarlo para poder continuar con su carrera discográfica y publicar el álbum Si el hubiera no existe.

Pero en 2015, Simba volvió a llamar a su puerta. Y durante dos temporadas, volvió a convertirse en el joven león para el disfrute del público mexicano. Y, en 2019, también grabó su voz para nueva película de Disney.

"Siempre está ahí, no me suelta", bromea el artista. "Durante la pandemia se emitió un video con todos los Rey León y me volvieron a invitar" y -asegura- "a mí me encanta porque es un proyecto que amo con toda mi alma".

Más detalles en el video de la entrevista.