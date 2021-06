La policía detiene en Madrid a Diego 'el Cigala' por presunta violencia doméstica

La Policía Nacional ha detenido en un hotel de Madrid al cantaor flamenco Diego el Cigala, Ramón Jiménez Salazar, por un presunto delito de violencia doméstica que habría ocurrido en Jerez de la Frontera, según han informado a la agencia Efe fuentes de la investigación.

El arresto se produjo anoche en el Hotel Catalonia Atocha, ubicado en el número 81 de la calle Atocha de la capital. Tras ser detenido, el cantaor ha pasado la noche en la Comisaría del distrito Centro y se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Se le imputan presuntos malos tratos ocurridos en dicha localidad gaditana sobre los que no se conoce más información.

En el año 2013 falleció su mujer Amparo Fernández, a causa de un cáncer, con la que llevaba más de 25 años casado y con la que tenía dos hijos. Rehízo su vida con otra mujer con la que también tiene un hijo.

En el año 2004 el juzgado de instrucción número 12 de Madrid condenó al cantaor por una falta de amenazas a una azafata de un avión de Air Europa con destino a Tenerife. Incluso fue desalojado de la aeronave por proferir "en un tono tremendamente exaltado y agresivo" contra la tripulante expresiones como "eres una guarra", "tu cara no me gusta nada" o "me cago en ti y en los de tu raza". Según la sentencia, "Ramón Jiménez intentó dar un manotazo a la azafata por la espalda, lo que no consiguió al cerrar ésta rápidamente la puerta".

Carrera de éxito

Diego el Cigala tiene una carrera de más de 30 años en la música. Es el cantaor flamenco con más proyección internacional. Ha ganado 6 Latin Grammys, 5 Premios Lunas del Auditorio Nacional de México, 5 Premios Amigo, 3 Premios de la Música y 2 Premios Ondas, además de una nominación a los Grammys por su álbum Indestructible y otra como Mejor Artista Solista Tropical en los Premios Billboard, informa Europa Press.

Ha vendido más de dos millones de álbumes, con varios discos de oro en su haber en diferentes países como España, México, Colombia, Argentina y Venezuela, y ha colaborado con grandes artistas internacionales como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Salif Keita, Mina, Caetano Veloso, Toquinho y Rosario, entre muchos otros.