Reinan las ausencias en los festivales de música de este verano

El Covid-19 ha afectado a la cultura y al turismo nacional. El año pasado los festivales de música se suspendieron por la pandemia esperando que en 2021 pudiesen llevarse a cabo.

A pesar de las posibilidades que brindan las medidas de seguridad, son muy pocos los festivales que se realizarán este año. Entre ellos están los siguientes:

Noches del Botánico

Tendrá lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid del 11 de junio al 31 de julio.

Este festival apuesta por los artistas nacionales, formando una unión entre la música y la naturaleza. Permite disfrutar de la naturaleza y las tardes de verano, junto a los conciertos en vivo que tanto echamos de menos.

Entre los artistas que destacan en el programa de este año como los favoritos del público están Nathy Peluso, Love of Lesbian, Xoel López, Iván Ferreiro, Amaral, Jorge Drexler, Fangoria y Lori Meyers junto a Anni B. Sweet.

Starlite

Este festival es el elegido por las estrellas internacionales. Del 18 de julio al 3 de septiembre, en el auditorio con forma de anfiteatro natural, se podrá disfrutar de conciertos únicos, con una gran acústica y aforo reducido.

Son más de 50 días de conciertos en los que se puede disfrutar de una programación para todos los públicos, edades y gustos musicales.

Entre la programación de este año destacan artistas como Ella Baila Sola, Sebastián Yatra, Carlos Rivera, Camilo, Ozuna, Nicky Jam, Bonnie Tyler y Tom Jones.

El cartel de festivales este verano echa en falta nombres como Primavera Sound, uno de los festivales más aclamados por los jóvenes españoles. Estos son algunos de los festivales que se han pospuesto para 2022 con la esperanza de que la situación haya mejorado para entonces.

Primavera Sound

Tendrá lugar del 2 al 12 de junio. En este festival participarán más de 400 artistas, los más conocidos del panorama actual nacional e internacional.

En el cartel destacan artistas como Bad Gyal, C. Tangana, The Strokes, Jorja Smith, Dua Lipa, Lorde y Tyler The Creator.

O Son do Camiño

16, 17 y 18 de junio, en Monte do Gozo, Santiago de Compostela.

A pesar de no haber festival, la organización ha llevado a cabo un ciclo de conciertos con el nombre O Son do Camiño - Perseidas, que tendrá lugar este verano del 14 de julio al 8 de agosto. En esta iniciativa participarán artistas como Camilo, Rozalén, Andrés Suárez y Ara Malikian.

Sónar

16, 17 y 18 de junio. Un festival internacional de música avanzada y el Congreso de Creatividad y Tecnología.

Contará con una edición híbrida en otoño, del 27 al 30 de octubre de este año, con un programa online con colaboradores locales e internacionales.

Rock Fest

Del 30 de junio al 2 de julio. La mejor música heavy y rock español e internacional.

Mad Cool

Del 7 al 9 de julio. Tendrá lugar en el nuevo recinto ubicado en Valdebebas, Ifema.

Un festival para todos los gustos, con música pop, indie, rock, electrónica… El 7 de julio saldrá el cartel con los artistas que participarán el año que viene.

BBK Live

Se tiene previsto que se realice en julio, pero todavía no hay fechas confirmadas.

Es un festival en el que participan bandas internacionales y nacionales de primer nivel. El cartel del evento se anunciará el 8 de julio.

Arenal Sound

Tras la reciente noticia de la suspensión de la edición de 2021 del festival, la organización ya ha anunciado las fechas de 2022, que tendrá lugar entre el 2 y el 7 de agosto.

Los primeros nombres del cartel se conocerán en septiembre. Mientras tanto, lo que se sabe es que, según la organización, la próxima edición será la más especial realizada hasta la fecha.