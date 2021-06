Riki Rivera, compositor de la música de 'Operación Camarón': "No me toques los palillos que me arranco"

La trayectoria del compositor, arreglista, guitarrista e intérprete Riki Rivera está plagada de éxitos de cine, y eso que llegó a su vida hace sólo seis años. Su forma de componer, sus arreglos magistrales o el sonido de su guitarra, están detrás de algunos de los temas que forman parte de la banda sonora de cintas que han hecho historia en el mundo del celuloide. Es el caso de "Niño sin miedo", de la película ‘El Niño’, que le hizo valedor del Goya a Mejor Canción Original en 2015.

Este jueves, 24 de junio, se estrena ‘Operación Camarón’, para la que Rivera ha diseñado "no sólo la música incidental de la película", también el repertorio del grupo que la protagoniza (Los Lolos), "que tiene su EP colgado en Spotify, con siete temas", destaca el artista gaditano durante la entrevista para LD.

La película, dirigida por Carlos Therón, "es una apuesta de Telecinco Cinema, que saben hacerlo muy bien". Por eso, se ha cuidado hasta el último detalle. "Se ha diseñado todo para que vaya dentro de la historia, el marketing, cómo se iba a promocionar... Pero la pandemia lo sesgó", explica.

El trabajo musical fue un reto, porque "el grupo es reguetonero, pero hay algo de trap, algo de flamenco...". Junto a Violetta Arriaza, su compañera en la composición de las canciones, tuvo que definir el concepto. Pero al final no fue tan complicado, porque todos esos estilos convergen en un punto: "Es música de la calle".

De hecho, la cinta realiza una pequeña crítica sobre ello. "Hay muchos mensajes detrás de la película, y uno es precisamente que el reggaetón es más de lo que pensamos". Pero, eso sí, desde el humor. "Como es una comedia, amplificamos y caricaturizamos todo. Está super divertida", exclama Riki Rivera, que toca todos lo palos.

Sus múltiples facetas

El próximo 20 de agosto, se estrena ‘Sevillanas de Brookyn’, una comedia familiar dirigida por Vicente Villanueva y para la que también ha hecho la banda sonora. Un trabajo en el que ha tenido la oportunidad de explotar lo que a él le gustad el arte: "Cuando tengo conciencia de que puedo, amablemente, usar al público para llevármelo a sitios". Un viaje que también propone a través de sus espectáculos.

En paralelo, a sus trabajos para el cine, Riki Rivera continúa con su carrera en solitario, como cantante, cómico y -en definitiva- comunicador. Una faceta en la que ese concepto, de arte transformador, alcanza su máximo esplendor. No hay más que visitar su canal de Youtube para apreciar las múltiples caras de este artista, para el que lo importante es el mensaje.

Por eso, siempre trabaja a favor de obra, aunque sea para otros artistas. Podemos destacar nombres como los de Pasión Vega, Malú, Ana Belén o Miguel Poveda, entre otros muchos. Uno de sus logros más internacionales, fue la nominación a un Latin Grammy por la producción del disco ‘Otras Verdades’ de India Martínez, en 2012.

Su nuevo single

El pasado 13 de mayo, vio la luz "Rabito de pasa", el último single del gaditano Riki Rivera. Un tema que también invita a viajar, en este caso por los recuerdos. Incluso por los que no son tan buenos, pero "habiendo aprendido de lo vivido". Algo "importante en estos tiempos, en los que todo pasa tan deprisa".

En esta ocasión, el artista andaluz ha querido reinventarse en una canción que podríamos definir como latino flamenca, aunque también tiene cierto aire pop. Y sobre todo, un estribillo difícil de olvidar, como era de esperar a la vista del título. Es como un mantra, su mantra, que no podía tener otro escenario que el de su querida Cádiz, protagonista absoluta del videoclip.

No podían faltar los matices flamencos, que le son tan propios. Lo lleva en las venas. Tanto es así que si tuviera elegir una frase que le defina, asegura, sería "no me toques los palillos que me arranco". Y durante la entrevista se arrancó, interpretando sobre la marcha su nuevo tema, dedicado a los lectores de LD.

Actuación y más detalles, en el video de la entrevista.