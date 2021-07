Carlos Vives, el rey del vallenato: "el título me lo regalaron los españoles"

Carlos Vives lo ha vuelto hacer. Su "Canción bonita" es una de las canciones indiscutibles de este verano. Una "aventura musical" y una "experiencia mágica" que ha compartido con el puertoriqueño Ricky Martin. Dos leyendas vivas de la música latina que se han unido para regalarnos lo mejor de sí, en tiempos difíciles.

"En mitad de la cuarentena decidimos irnos a San Juan a hacer el video. Fue muy emocionante y toda esa magia está en la canción", ha explicado Vives en la entrevista concedida a LD. "A pesar de las dificultades de la pandemia, de no tener posibilidad de ir a muchos lugares como hubiésemos querido, sí estuvimos como en sitios muy icónicos", señala.

La ciudad de San Juan ha sido muy importante en la vida de ambos artistas y ahora han podido rendirle homenaje. "Llegue como actor a finales de los 80. Y fue como poder saldar esa deuda que tenía con la ciudad", comenta emocionado. Su "Canción bonita" le ha servido para resolver varias cuentas pendientes, también la colaboración que tenía apalabrada con Ricky Martin, desde que se conocieran en Puerto Rico. Es un canto a la tierra y a su gente. "Una fiesta", sentencia.

Sus canciones del verano

El cantante, compositor, actor y empresario es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. Carlos Vives ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, y fue el primer artista de su país en ganar un premio Grammy. Hasta la fecha, tiene dos. Y otros 15 Latin Grammys.

Entre sus éxitos, encontramos un buen puñado de temas que han sido considerados canción del verano. Los últimos: "La bicicleta" (con Shakira) o "Robarte un beso" (junto a Sebastian Yatra). Temas que en Spotify se acercan a los 500 millones de reproducciones. Puede que descubriera la fórmula cuando logró el ‘título’ por primera con "La gota fría". Y eso que lo hizo contra todo pronóstico.

"En el año 92, decidí grabar vallenatos de una manera que no se grababan. Imagínate", exclama. "Loco es lo más poquito que me dijeron". Pero logró que fuese un éxito y se convirtió en su bandera. "Muy hermoso es mi patrimonio, vivo orgulloso de eso", asegura. "La gente, esa generación, me decía el rey del vallenato".

"Es una cultura muy europea, busca Reyes", explica Vives entre risas. "Me lo regalaron los españoles" y "me coronaron en Madrid". Fue un punto de inflexión en su carrera. "Lo guardo con mucho amor".

Su compromiso con Colombia

Los éxitos de Vives se acumulan a sus espaldas. Además de los ya mencionados, no podemos olvidar canciones como "Fruta fresca", "Bailar contigo" o "Volví a nacer". Y eso que estuvo retirado de la música durante ocho años Pero no le quedó más remedio que volver, tratándose de "la voz de Colombia". Por eso, mantiene vivo su compromiso con su tierra y su gente, porque "hemos aplazado muchas cosas que deberíamos haber empezado a hacer hace ya más de 200 años".

El año pasado fue muy duro para todos, a causa de la pandemia. Pero, aún así, el 2020 no fue un borrón en su carrera. Recibió tres Latin Grammy y el Hall of Fame en los Premios Billboard de la Música Latina, gracias a ‘Cumbiana’, su último trabajo discográfico. De nuevo "la tierra, maravillosa", aún con su dolor.

Él considera que el trabajo de un artista debe "servir a una causa en tu país, para servir para hacer transformaciones importantes". Por eso, su música pone "la realidad en la cara, pero con alegría y buenos mensajes". "Son muchos años cargando esas tristezas" y él quiere "sumar". "Es un tierra del olvido, pero es la cuna de nuestra cultura y no se puede olvidar".

Más detalles en el video de la entrevista.