Bely Basarte: "Estoy en una etapa psicotropical"

Lo nuevo de Bely Basarte es "psicotropical", como la etapa que asegura estar viviendo. "Tomando tequila", preámbulo de su próximo trabajo, es un tema "con color, luz, alegría, optimismo..." y transmite "buen rollo". Lo empezó a componer en 2019, junto a Anders Hannson, pero ha visto la luz cuando llegó su momento.

Para Bely es la hora de cambiar el rumbo de sus canciones para contar lo que ocurre "cuando termina el cuento, lo que pasa después del fueron felices y comieron perdices". El disco anterior termina con "encontrarse a una misma, con quererse... Y ahí es donde empieza el siguiente".

En unos días verá la luz su próximo trabajo, ‘Psicotropical’. Un EP compuesto por 6 canciones, entre las que se encuentra "Tomando tequila" y en el que habrá una colaboración "muy especial", según ha adelantado durante la entrevista en Es la Mañana de esRadio.

Una voz cautivadora

La cantante y compositora madrileña se dio a conocer a través de Youtube, interpretando versiones de canciones como "Black to Black" (Amy Winehouse), "Quédate en Madrid" (Mecano) o "City of Stars" (Ryan Gosling y Emma Stone en 'City of Stars'). Su voz, dulce y singular, y forma de componer, la han convertido en una de las artistas más populares del panorama musical español. Acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Hasta la fecha, ha publicado dos álbumes de estudio con temas propios. El primero fue ‘Desde mi otro cuarto’ (2018). El segundo single, "Mariposas", fue la canción que marcó el punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, ha llovido mucho. Pero ella siente que "esa Bely sigue dentro de mí".

Le siguió ‘El camino que no me llevó a Roma’ (2020). Un trabajo "conceptual" y "redondito" del que "no cambiaría nada". Con él, hizo terapia. Y ayudó a otros a que la hicieran. "Mucha gente me lo dice", asegura. Les ayudó a curar las heridas, canción a canción. La que cierra el disco contiene la mayor de las lecciones: "te tienes que perdonar, y quererte".

Ahora, a punto de publicar su nuevo EP, está inmersa en una gira de conciertos en la que ofrece distintos formatos, que se adaptan a los escenarios de grandes festivales y también a los íntimos de teatros y azoteas. "Como sea, queremos estar ahí fuera con el público y disfrutando del directo".

Más detalles en el video de la entrevista.