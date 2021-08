Rafa Sánchez tras 36 años en La Unión: "Es mucho más difícil salir tres bien en una foto"

"Vístete princesa" es la carta de presentación de la nueva etapa -en solitario- de Rafael Sánchez, tras 36 años como integrante y líder de La Unión. Aunque, para él, "han pasado rápido", ha asegurado durante la entrevista en Es la Mañana de esRadio. "El rock and roll hace que todo vaya mucho con una velocidad diferente", exclama.

El primer single tenía que ser un "tema de transición", y esta canción cumplía con esa función a la perfección. "Tiene un sonido muy cercano a los temas más clásicos de La Unión", como "Negrita" o "Vuelve el amor". Y al mismo tiempo se abre camino hacia un nuevo sonido.

Más que nada "para no despistar a la gente", dice entre risas. "Para que no digan: éste se ha ido de la banda porque va a hacer algo muy raro, muy raro". Además. "como miembro implicado en la composición de todas las canciones de La Unión, quería dar esa continuidad a los temas nuevos".

La canción habla de lo difícil que se vuelven las relaciones sentimentales para las mujeres mayores de cuarenta divorciadas, que pasan a ser invisibles para los hombres de su edad y su entorno. "Muchas acaban deprimidas, pensando que ya se ha acabado todo para ellas", explica. Así que encuentran su lugar "saliendo con pandillas gays". Y es entonces "cuando recobran la autoestima, empiezan a vestirse, a anotarse guapas… Toda mujer tiene que tener un amigo gay", insiste. De eso habla la canción.

Una nueva etapa en solitario

De alguna manera, él también se ha divorciado. En este caso, del proyecto musical que compartía con Luis Bolín (hace mucho que dejó de ser un trío). Arranca para él una nueva etapa a la que se enfrenta con cierta "nostalgia". "Son 36 años conviviendo con una gente con la que he estado más que con mis propios hermanos biológicos", argumenta. Pero se agarra "a ese refrán que dice: No hay mal que por bien no venga". "Tengo muchísima más libertad", sentencia.

Está haciendo "exactamente lo que quiero", a la hora de grabar los videoclips, de la producción del disco (de la que se encarga junto a Fermín Villaescusa, y por supuesto en lo que tiene que ver con la composición. "Voy en solitario porque es mucho más difícil salir tres bien en una foto", explica entre risas. Además, ya no tiene que "seguir una línea". Eso le permite mostrarse como es, en todos los sentidos, y hablar sin tapujos de temas como su homosexualidad o su relación con las drogas.

No obstante, el vínculo con La Unión siempre estará presente. Muchas de sus canciones seguirán en su repertorio. De hecho, la gira en la que se encuentra inmerso lleva el nombre de una de sus canciones: Lobo hombre Tour. "Voy a seguir cantando las canciones de las que soy también autor", advierte, "a la gente es lo que le gusta".

"Recuerdo haber ido a ver un show de David Bowie con el último disco solo, y fue estupendo porque era un gran artista, pero luego vino al año siguiente con todos los temas de su carrera y ahí realmente es donde disfruté".

Más detalles en el video de la entrevista.