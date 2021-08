Lucía Fernanda: "Si creen en ti, se convierte en algo mágico"

Es Habichuela, Carmona y canastera. En consecuencia, Lucía Fernanda es una mujer de raza, que lleva la música en la sangre y lucha por hacer sus sueños realidad. Aunque, eso sí, no ha querido hacer uso de sus raíces para hacerse promoción.

En 2019, comenzó su andadura musical. Se presentó a cara descubierta y sin apellido. Quería ver la reacción de la gente al oír su trabajo. Así que se lio "la manta a la cabeza", como dice su primer single "La manta". Un tema que roza el millón de reproducciones sólo en Spotify y que sigue siendo muy importante para ella.

La canción habla de cuando "te lías la manta a la cabeza y te liberas de todos tus miedos, de todas las cosas que te frenan, que te limitan". Para ella, reconoce, le hizo "soltar muchas cosas y empezar una nueva etapa" en su vida.

Fue el principio de una carrera que se ha ido asentando con el tiempo, hasta lograr el título de "embajadora de la rumba urbana", como la han bautizado en el mundo de la música.

Ahora, ha visto la luz "por fin" su disco debut ‘Yelem’. Un guiño al himno internacional gitano "Gelem, Gelem". Es hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, y sentía que "era importante hacer referencia a esa parte de mí que viene de esa etnia, tan bonita y artística… que me llena".

El reto, con este disco, era encontrar su propia identidad, su estilo. Y lo ha conseguido gracias a la fusión. "Vengo de eso, por mi padre, de una música fusionada", confiesa. Pero ella lo ha hecho "a mi manera", para que "tuviese mi rollo".

Amy Winehouse, un referente

‘Yelem’ nos muestra a una artista con una voz personal y llena de matices. En este disco, se presenta como "un instrumento más" de los que suenan en la canción.

Se aprecia especialmente en "Por ti", uno de los temas que mejor acogida ha tenido entre su público. Es una canción con un punto RnB al más puro estilo Amy Winehouse. "Una artista con la que me obsesioné muchísimo", explica. "Para mí es una referencia importante".

Según explica, es un tema "muy mágico" y "muy puro". "Fue una apuesta bastante especial porque yo llegué con esta canción que habíamos hecho con Rocco porque escuchó la demo y dijo: no puedo evitar hacer algo en esta canción". Y lo hizo.

"Una vez que tuvimos el tema, yo se lo presenté a la compañía diciendo: esto hay que sacarlo". La discográfica aceptó y la canción funcionó. "Si creen en ti, tu equipo y la gente de tu alrededor, se convierte en algo mágico y muy bonito".

Homenaje a El Pescaílla

Como nieta del gran guitarrista flamenco Juan Habichuela e hija del popular Antonio Carmona, no podía debutar con cualquier cosa. Lucía Fernanda ha sido muy fiel a lo que sentía que tenía que hacer, pero también se ha dejado asesorar. "Les he preguntado bastante a todos… A mis padres, a mis primos, a todos, a todo mi alrededor". Después, como debe ser, ha hecho lo que ha considerado. "Soy bastante testaruda", reconoce, "de hacer lo que realmente quiero". "Cuando se me pone algo entre ceja y ceja tengo que hacerlo, como buena tauro", bromea.

Lo que sí tenía claro es que tenía que haber una rumba. Y es "Bailando con mi gente". Una canción para la que se inspiró en El Pescaílla y la rumba catalana. Tanto es así que decidió incluir "un sample de él, revolucionario, con su guitarra, cantando como una bestia".

Un homenaje que también ha querido rendir al Sacromonte y a los Habichuela que, como dice en "Canastera", los lleva "por bandera".

Más detalles en el video de la entrevista.