'Masiva' concentración anti-Nacho Cano: unas 200 personas se manifiestan contra su proyecto teatral

Al grito de "Malinche no" y "No al negocio, parcela pública", alrededor de 200 vecinos del distrito madrileño de Hortaleza se han manifestado este domingo contra la cesión durante 4 años de una parcela pública de 20.000 metros cuadrados al músico y empresario Nacho Cano para la realización de su musical "Malinche".

"Si los vecinos de este barrio hubieran querido tener cultura masiva, se hubieran ido a la Puerta del Sol; esto es un barrio tranquilo y no queremos estos proyectos. Tenemos Ifema al lado; que lo pongan ahí porque aquí queremos cultura de verdad, una biblioteca o un centro de formación profesional. Nuestros hijos se tienen que ir a las bibliotecas de otros distritos para estudiar", ha criticado Marta, una de las vecinas que han secundado esta protesta.

En concreto, la concentración ha tenido lugar en este terreno situado en el número 30 de la avenida de Machupichu, donde el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la instalación del proyecto de Nacho Cano, que inicialmente contemplaba la construcción de una pirámide de 29 metros de altura, durante cuatro años, con un canon anual de 450.000 euros.

Fue un proyecto de José Luis Moreno

La misma parcela, además, que el Consistorio cedió en 2002 al empresario José Luis Moreno, ahora investigado por la justicia, para levantar el faraónico Coliseo de las Tres Culturas, cuyas obras nunca comenzaron y dejaron una deuda de 13 millones de euros en las arcas municipales, según han recordado los convocantes en un comunicado.

Durante la concentración, Miguel Montejo, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha acompañado a los vecinos para apoyarles en su protesta contra este proyecto llamado Malinche, ya que así se llamará a la estructura que albergue el espectáculo, que tendrá una superficie de 5.000 metros cuadrados y una capacidad para albergar más de 1.300 butacas así contará con un parking de 400 plazas para tal evento.

"Es un proyecto que debe ser repensado y no continuar avanzando; no se puede llamar diversificación de la cultura, porque al fin y al cabo va a ser un musical cuyas entradas costarán 100 euros, no tiene ni pies ni cabeza. A esta parcela hay que buscarle un uso: los vecinos piden un centro de formación profesional, también se puede hacer un parque, una biblioteca", ha dicho Montejo, quien ha criticado la "opacidad" del consistorio madrileño en este proyecto.

Ruidos y tráfico

Asimismo, Jorge Donaire, portavoz del PSOE en Hortaleza, también ha criticado que este proyecto solo traerá "ruidos y tráfico al barrio".

Durante la protesta, en la que se ha leído un manifiesto y se han solicitado más firmas (por ahora llevan 20.000) para frenar el proyecto, otro de los vecinos, Rufino, ha lamentado que otro de los impactos medioambientales -además del ruido y el tráfico- sería la tala de los 40 árboles que en la actualidad hay en esta parcela.