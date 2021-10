Hombres G en 'La esquina de Rowland': "Hacemos lo que nos da la gana"

"Hay discos que se preparan a conciencia y otros que te asaltan sin previo aviso", así presenta Hombres G su nuevo trabajo en Twitter. Un disco -dicen- que se ha hecho en pijama y durante el confinamiento. Una fiesta, a su manera, en casa de David Summers (voz y bajo). Una vía de escape de la pandemia. Un pasaje directo a ‘La esquina de Rowland’, el bar de sus primeras experiencias y sus primeros sueños.

Después de 40 años, la amistad y la ilusión sigue uniendo a David, Rafa, Dani y Javi. Sus mentes están en mil proyectos, y todos juntos, según han dejado ver durante la entrevista concedida a Libertad Digital. De hecho, esta vez han decidido llevar adelante este álbum ellos "solitos". La situación de aislamiento, sobrevenida con el coronavirus, les ha demostrado que es "la mejor manera de hacer un disco", comenta Rafa Gutiérrez (guitarra).

El protagonista: el amor

"En el amor hay que creer siempre, hasta la muerte. Es lo más importante de la vida. Y, por eso, realmente es el principal argumento de las mejores canciones, y -si me apuras- de las mejores obras de arte de la historia", asevera Summers. Por eso, sigue siendo el protagonista de todos sus trabajos, incluyendo el último.

Para David es obvio que hay que hablar de amor, especialmente por el momento en el que nos encontramos. "Es necesario mostrar amor, mostrar buenas sensaciones, buen rollo, buen feeling a la gente y hacer a la gente salir por un rato, aunque sean cuatro minutos que dura una canción, de la de la triste realidad que estamos viviendo".

La familia G

"Nos conocemos desde pequeñitos. Antes de tener el grupo ya éramos amigos y la música era nuestro nexo de Unión", recuerda Daniel Mezquita (guitarra y teclados). Entonces, soñaban con la posibilidad de que se convirtiera además en su forma de vida. Y así ha sido.

En su caso, según explica, "el éxito afianzó aún más la amistad y eso es lo que ha hecho que llevemos 40 años juntos, recorriendo medio mundo". "Ahora miras atrás y los mejores momentos de mi vida los he pasado con estos tres tíos", exclama Dani entre risas.

Como en casi cualquier familia, cada uno tiene su papel. Parece ser que el de gruñón le corresponde a Javier Molina (batería), según reconoce él mismo. Y "lo importante" es que, cada uno con su personalidad, "compaginamos bien".

Todos tenemos un Rowland

Si hay algo en lo que coinciden -sin dudar- es en su bar de referencia: el Rowland. "Fue el primer bar de nuestra vida, donde hemos vivido nuestras primeras experiencias. Nuestras primeras aventuras, amoríos, borracheras... Todo el mundo tiene un Rowland", sentencia Javi, "ese lugar donde empezaron sus primeros sueños".

De ahí que, tras la pandemia, hayan decidido volver al origen. En el videoclip de la canción "La esquina de Rowland", podemos verles allí, tocando de nuevo. "Sigue estando ahí, inmutable, con las mismas fotos y los mismos cuadros... Igual que siempre", exclama con la mirada de un niño. Para ellos, ha sido tan importante que decidieron que también copase el título del disco.

Ni covid, ni pandemia

En este trabajo, lo importante es el mensaje. De ahí que seleccionaran como primer single adelanto ‘Se me sale el corazón’, la canción que han grabado junto al mexicano Carlos Rivera. Un tema festivo, con toques reggae, que traslada la idea de que después de la tormenta siempre llega la calma y vuelve a salir el sol.

Según explica David, no quería "que la pandemia la manchase este disco". Por eso, no se menciona "ni una sola vez". Fundamentalmente porque no quiere "escuchar este disco dentro de 10 años y acordarse de este marrón del covid". Aunque "inevitablemente han surgido canciones que pasan por ahí, que tocan un poco ese tema, por la necesidad de contar lo que estás sintiendo".

Ejemplo de ello es precisamente esta colaboración. "No habla de eso, pero sí de que mañana vuelvo a verte, de que estamos deseando que acabe esto y abrazarnos...". En la misma línea, tenemos "Lo mejor está por llegar", "Aquí dentro", "Pasar página"... Pero, Summers insiste, "sin nombrar al covid, sin nombrar la pandemia, sin nombrar la enfermedad, sin nombrar el virus ni nada de eso".

Su propio género

Este nuevo trabajo es un recorrido musical a través de distintos ritmos, pero siempre con su propio sello. Según comenta David, trabajan "con la libertad" que les ofrece "no tener más género que la personalidad de Hombres G", que imprimen a todas sus canciones. "Nos gustan muchos tipos de música... Nos gusta la americana, nos gustan Eagles, nos gusta el reggae... Nos gusta la buena música y hacemos lo que nos da la gana", añade.

"Nos da un poco igual lo que está de moda o lo que está sonando ahora, las tendencias que hay en cada momento". Son fieles a ellos mismo, y además se lo pueden permitir. Así lo explica Summers: "queremos hacer nuestras canciones y contamos con que nuestro público lo aprecie, olvidándonos un poco de lo que hacen los demás y yendo siempre por nuestro propio camino".

Más detalles en el video de la entrevista.