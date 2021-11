'El Amir' se impone como sucesor de Paco de Lucía

Encontrarle sucesor a Paco de Lucía no es tarea fácil, pero sin duda Amir John Haddad El Amir es un digno candidato. Es compositor, arreglista, productor, director musical, pero sobre todo un virtuoso de los instrumentos de cuerda en general y de la guitarra en particular. No es baladí que el famoso compositor de bandas sonoras Hans Zimmer se fijase en él hace años.

Desde entonces, colabora en sus producciones. La más reciente, la última película de la saga de James Bond: Sin tiempo a morir. Algo que ni siquiera se atrevió a soñar. "Aún sigo pinchándome para comprobar que es real", asegura. "Ir a ver la película y ver tu nombre al lado de flamenco guitar, fue un regalo", añade.

Amir es un tipo polifacético y domina todos los estilos. Se mueve con soltura entre la música árabe, el folklore mediterráneo, el world music, el rock, la música electrónica o el funk, pero su debilidad es el flamenco. Es lo que escuchaba desde niño, en casa. "A mi padre le encantaba", exclama. "Ha sido muy imprescindible y natural en mi forma de evolucionar. Ha sido la música que realmente con más vocación he ido viviendo y siempre me ha acompañado, hasta hoy".

La música de raíz ha servido de base para sus creaciones. Lo podemos ver en su último trabajo discográfico, Andalucía. Un recorrido por las provincias de la región, a través de los sonidos de su infancia. Un viaje "de emociones" que acaba con una nana, "Andalusian Lullababy". El Amir buscaba evocar la sensación de "cuando uno llega a casa" tras una larga travesía, como la que plantea en este álbum. "Una melodía relajante que abre la puerta hacia otro mundo", señala.

¿El sucesor de Paco de Lucía?

Si hay un nombre ligado a la carrera de Amir John Haddad es el de Paco de Lucía. "Para todos los guitarristas ha sido un ídolo, un ejemplo a seguir y una influencia musical". Pero para él siempre fue algo más. "Y la vida me ha dado el regalo de colaborar con José María Bandera en el proyecto Canción andaluza, el disco póstumo de Paco. Nunca pudo llevarlo al escenario porque se fue antes. Nosotros tuvimos la dicha de tocarlo en directo", reflexiona.



Dicen los críticos que El Amir está llamado a ocupar el lugar que Paco de Lucía dejó en el flamenco. Él recibe los halagos con devoción y responsabilidad. De hecho, en su disco le rinde homenaje con un tema dedicado titulado "Memorias de Jaén" en el que "la música y la forma en que toco la guitarra y los arreglos, pueden recordar a la manera en que tocaba el maestro".

Sucesor o no del genio de Algeciras, nadie puede negar el virtuosismo de Amir con la guitarra, aún cuando se trata de una con tres mástiles. Lo podremos ver en vivo y en directo los días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Real. Y el 10 de diciembre en el Teatro Monumental de Madrid.

Más detalles y actuación exclusiva para los lectores de LD en el video de la entrevista.