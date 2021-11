El secreto de Nil Moliner: "La libertad te hace sentir invencible"

Nil Moliner es uno de esos artistas que comenzó interpretando versiones de canciones de otros, de bar en bar. Entonces, tenía sólo quince primaveras y su mente ni siquiera alcanzaba a soñar con convertirse en lo que es hoy: un referente del pop nacional. Se metió en el bolsillo tanto al público como a la crítica ‘Bailando en la batalla’, como se titula su álbum debut. Los enamoró con su "Soldadito de hierro", un tema fundamental de su primer trabajo discográfico que -seguro- le acompañará a lo largo de toda su carrera. Se lo piden allá donde va y sus reproducciones no dejan de crecer. Sólo en la plataforma Spotify acumula cerca de 70 millones de escuchas.

El cantautor ha disfrutado mucho de todo el proceso, de parir sus propias canciones, y por supuesto del éxito que ha cosechado el álbum. Pero ya necesitaba volver a desnudarse, ha reconocido durante la entrevista para LD. Y eso es justo lo que ha hecho en su segundo disco, ‘Un secreto al que gritar’. Un trabajo "muy autobiográfico" en el que enseña "aún más que en el primero si cabe". "Cuento muchos de mis secretos", asegura. Le daba algo de "vértigo", pero está muy contento con la respuesta.

El primer single adelanto fue "Mejor así". Un tema valiente y honesto que recoge el momento en el que una pareja que decide que es mejor seguir su camino cada uno por su lado, a pesar de haber sido todo el uno para el otro. "Es una canción muy cruda", afirma. Tanto que incluso le cuesta cantarla en directo. Nil se presenta ante su público con verdad. Tanto que "las voces finales son las de la maqueta, donde estaba llorando mientras grababa", explica. Junto con sus productores, decidió que todo fuese lo más real posible.

La libertad nos hace invencibles

Este trabajo no podía empezar de mejor manera, con "Libertad". El tema con el que Nil Moliner abre el disco es una auténtica declaración de intenciones. "Tiene ese punto épico, para ponértela en el coche a todo volumen", dice sonriente, "te hace sentir invencible". "Habla de cuando todo va bien, cuando te sientes bien.... Cuando estás bien contigo mismo".

En definitiva, abraza la libertad en el sentido más amplio de la palabra y con ello la transfiere al resto de canciones de este álbum. Es esa libertad de permitirnos ser o estar, en cada momento. De sentir tristeza o dolor ante la soledad, pero también alegría o felicidad si es lo que nos nace. Sin prejuicios, ni ataduras.

La locura sale de gira

Libertad también para jugar. Justo eso es para él la música. "No tendría sentido si me pusieran muros", asevera. "Me gusta jugar, por eso este disco está plagado de distintas influencias", explica, "hay toques más urbanos, otros más reggae, y también algunos más rock". "Quiero hacer lo que me dé la gana todo el rato", dice entre risas.

De ahí el nombre de la gira que está preparando para 2022: ‘Locura Tour’. Eso quiere que sea, su locura y la de la gente que le sigue. "Mi locura es su locura", dice. Y con esa idea se embarcará en un viaje que le llevará por toda la geografía española. Dos paradas importantes: el 26 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 19 de mayo en el WiZink Center de Madrid.

Más detalles en el video de la entrevista.