Shaila Dúrcal, en su etapa más dulce

"Si te vas" es el single con el que Shaila Dúrcal vuelve al mercado español. Un tema bailable y divertido que refleja justo el momento en el que se encuentra. Una etapa dulce, tras su regreso a España. Tiene la oportunidad de estar cerca de su familia y centrarse en nuevos proyectos. Está feliz y muy ilusionada, ha asegurado durante la entrevista para LD. Por ese motivo, ha querido hacer "este tipo de canción" que supusiera un punto de inflexión "después del tiempo que hemos pasado, tan negativo para todos".

"Me apetecía una canción fresca, fácil, para que la gente se la aprenda, la dedique y la cante", explica. Que esté basada en el desamor, no es inconveniente. "Es un tema que da para mucho", dice entre risas. Porque lo cierto es que a ella le va muy bien en el terreno sentimental. De hecho, la canción nació durante el confinamiento, trabajando con su marido. "Mi productor, mi manager, mi todo", exclama, "soy muy afortunada".

Dorio Ferreira y Shaila Dúrcal parecen formar un tándem perfecto, en lo personal y en lo profesional, a la vista de las palabras que la artista dedica constantemente hacia su marido. "Me da todo lo que me hace falta", asegura, "también cuando necesito que me presionen". Algo muy importante para ella. "Me incita a ser mejor, a ver dentro de mí de verdad". "Me conoce perfectamente y creo que también eso se refleja en la música", añade.

De vuelta, en España

La artista, hija menor del matrimonio formado por Junior Morales y Rocío Dúrcal, se encuentra de vuelta en España tras varios años viviendo en Estados Unidos. Se dieron distintas circunstancias que le empujaron a regresar. "La pandemia nos ha hecho frenar y recalcular, como dice el GPS, y ver qué hacemos con nuestra vida", explica. Su hermano enfermó de covid y empezó a pesarle estar tan lejos de su familia. Perderse cómo crecen sus sobrinas, por ejemplo. "El tiempo pasa y no perdona", comenta. "De repente te das cuenta que mis sobris tienen 25, 18 y 7 años, la más pequeña".

"Creo que era el momento perfecto para venir, para disfrutarles. Y, por qué no, para lanzar música aquí y poder retomar mi carrera artística en España, que yo sé que habéis estado todos pendientes de mí", detalla. "Tenía que venir y organizaros música en vivo", exclama. Shaila ya está preparando la gira con la que recorrerá el país en 2022.

Consciente de que ha heredado el cariño y admiración de los fans de su progenitora, en sus "shows" siempre "hay una gran parte de canciones de mi madre". "Van conmigo", añade. Aunque explica que las va cambiando. "Voy haciendo popurrís nuevos" porque hay muchísimas de ella que le gustaría hacer "a mi estilo". "Son super temazos", destaca, "son atemporales, pasan de generación en generación y creo que es algo maravilloso".

Nuevos proyectos

Tras el trago nada fácil de hacer la mudanza, Shaila está muy ilusionada con sus nuevos proyectos. "Es muy fácil quedarte en tu burbujita y dices: aquí ya resuelvo todo" pero "después de algo malísimo (la pandemia)" no hemos tenido más remedio que "crecer", asegura. "Hemos perdido mucha gente en el camino y creo que -por ellos- deberíamos de hacer grandes cosas este próximo año".

En su cabeza, mil y una cosas. Entre ellas, dos discos "concepto". El primero, es "cien por cien regional mexicano, mariachi" y lo está haciendo con su gran amigo Armando Ávila, al que califica como "mi hermanito". Al tiempo, está preparando también un álbum "de boleritos", en el que -ha anunciado- habrá dos "duetos maravillosos", con "mis súper amigos Pitingo y Miguel Poveda".

Navidades en familia

Durante la entrevista para LD, Shaila habla sin tapujos del origen filipino de su padre, de las "costumbres mezcladas" de su familia, y hasta de qué le gusta hacer en su tiempo de ocio. En su mesa de Acción de gracias, podemos adelantar que no falta el pansit, aunque su marido se empeñe en "echarle picante a todo".

Confesiones de sobremesa, alrededor de una chimenea y con el corazón en la mano, como hace siempre la pequeña de los hermanos Morales Dúrcal. "Así soy, como me veis, transparente", asevera Shaila, a la que le gustaría retomar su afición por la pintura. Uno de los propósitos para el 2022, que a ella le da buenas vibraciones. "Me gustan los números pares".

Más detalles en el video de la entrevista.