El Primavera Sound planea emigrar a Madrid por las trabas del Ayuntamiento de Ada Colau

El Primavera Sound, uno de los festivales más importantes del circuito musical internacional, se plantea abandonar Barcelona. Se celebrará la edición de 2022, pero casi con toda probabilidad será la última. Los organizadores denuncian el nulo interés del Ayuntamiento de Ada Colau y que además les han multiplicado por 17 el alquiler del espacio donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades, el parque del Forum.

Uno de los codirectores del festival, Gabi Ruiz, ha asegurado en declaraciones a La Vanguardia, que el Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés por celebrar el evento en 2023 y que ha recibido avisos para que no contraten ninguna actuación de cara a ese año. Ruiz comenta además que "llega un momento en que nosotros ya hemos abierto oficina en Madrid, yo personalmente me voy a vivir a allá, y voy a tirar adelante la oficina porque ahora hay muchas más oportunidades allí no sólo a nivel musical sino audiovisual en general. Porque aquí lo hemos ido perdiendo todo, toda la industria de la música, del cine y al final tenemos que vivir. No porque en Barcelona no haya gente que quiera tirar del carro, sino porque en esta ciudad ahora mismo todo es un problema. Y piensan más en el voto y la previsión de voto, y cuando se forma un gobierno ya están pensando en las elecciones de aquí cuatro años, y eso provoca una inacción total y que no tengamos un proyecto de ciudad".

Apoyo del Gobierno

Según los organizadores del festival, la alcaldesa Colau se muestra receptiva a sus propuestas, pero es sólo una apariencia. Alfonso Lanza, también director del festival, apunta que "el modelo de impacto social impresionó a la alcaldesa, pero a otros niveles el ayuntamiento no ha mostrado ningún interés". Lanza dice que la actitud municipal contrasta con la del Gobierno, que Iceta se mostró muy receptivo y que el Primavera está incluido en los Presupuestos Generales del Estado "como acontecimiento de excepcional interés público, que básicamente viene a reconocer todo un plan y programa que incluye nuestro formato de doble fecha en Barcelona, nuestra expansión internacional, con nuestro medios digitales y la transformación del Primavera Pro en una especie de Mobile World Congress de la música en Barcelona. Lo que les interesó especialmente, y eso nos sorprendió mucho, fue el Primavera Pro, y que eso estuviera presente en la edición del Primavera en Los Ángeles para promocionar la cultura española. Y si ese discurso se cogió a la primera en Madrid, en Barcelona lo han visto pasar y aún no lo han agarrado. Ya digo, no han mostrado ningún tipo de interés".

Así las cosas, los organizadores están buscando otras ciudades en España para trasladar un festival que, según aclaran, no pide subvenciones ni tratos de favor. De confirmarse el abandono sería otro 'logro' de la administración de Colau, cuya gestión no sólo merma las actividades económicas sino también las culturales.

El teniente de alcalde de cultura de Barcelona, el socialista Jordi Martí, se ha mostrado perplejo por las declaraciones de los organizadores del festival y ha reaccionado a través de Twiter: "Es un festival enormemente ligado a Barcelona y queremos que siga así muchos años. Primavera Sound y Barcelona es una historia de éxito".

Sorprès pel to de l'entrevista. S’està preparant un gran @Primavera_Sound pel 2022 i seguim parlant de l’edició 23. És un festival enormement lligat a Bcn i volem que segueixi així molts anys. Primavera Sound i Bcn es una història d’èxit. https://t.co/JgrHDp06Yf — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) December 16, 2021