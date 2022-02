Adele se corona en los primeros Brit Awards sin distinciones de sexo

La ceremonia se celebró este martes por la noche, en Londres, en una gala muy particular. Se trataba de la primera sin distinción de categorías por sexos, así que todo se sumió en una atmósfera un tanto iniciática. El resto siguió como acostumbra: Adele fue la gran ganadora de la noche con tres premios, incluidos el codiciado mejor álbum del año y la mejor canción.

La estrella británica cosechó una noche más de éxitos gracias a su cuarto álbum de estudio, 30, en el que también se escondía la mejor canción: Easy On Me. Como colofón, se alzó con el premio a Artista del año. El título 30 es una referencia a la edad que tenía Adele cuando comenzó a componerlo hace tres años, cuando su vida era un tormento, entre su divorcio y el cese repentino de su carrera. "Entiendo por qué han cambiado el nombre de este premio, pero me gusta mucho ser mujer, una artista femenina, de verdad", dijo entre aplausos en el abarrotado salón londinense del O2 Arena.

Sin categorías de género

Era la primera vez que los Brit Awards, los trofeos de la música pop británica, eliminaban las categorías de género para reconocer a los artistas "únicamente por su trabajo y su música, en lugar de cómo eligen identificarse o cómo otros pueden percibirlos", según explicaron los organizadores. Todo responde a una iniciativa de Sam Smith, que se considera no binario, y que no compitió en los Brit Awards del año pasado por no sentirse identificado con ninguno de los sexos de cada categoría.

Adele se mostró muy satisfecha después de recibir su premio a Canción del año por delante de concursantes como A1 & J1, Central Cee, Glass Animals y KSI."No puedo creer que una balada de piano ganara contra tantas grandes canciones", afirmó. Además de ella, Ed Sheeran se hizo con el premio a Compositor del año y la joven estadounidense Olivia Rodrigo fue premiada con la Canción internacional del año gracias a Good For You.