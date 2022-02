El Hotel Seagram's te trae los musicales de Broadway y la coctelería de Dante NYC a la Gran Vía

Seagram’s Gin, la ginebra americana más icónica y sofisticada, lleva desde 2016 acercando New York a las principales ciudades del territorio nacional, y desde este fin de semana, vuelve a hacerlo con una nueva edición de Hotel Seagram’s.

Panel del Hotel Seagram's

Todos aquellos que hayan pisado alguna vez las calles de la Ciudad que Nunca Duerme, sabrán que una de sus principales señas de identidad es la efervescente mezcla racial y cultural, así como la actividad frenética que podemos encontrar en cada uno de sus rincones.

Pero si pudiéramos disfrutar de planes diferentes que nos trasladasen directamente hasta la Gran Manzana, es más que seguro que incluirían un musical, comida y un delicioso cóctel que nos haga sentir como una auténtica estrella de Hollywood.

Por eso no es de extrañar que, en su afán por hacernos viajar a NYC, este año Hotel Seagram’s haya aterrizado en uno de los iconos del skyline madrileño: el Hotel Vincci Capitol, brindándonos la oportunidad de disfrutar del primer musical 100% en 'spanglish' estrenado en Madrid, de mañanas de brunch al más puro estilo Broadway y de la coctelería del famoso Dante NYC.

The New York Show

The New York Show, no sólo es el primer musical en spanglish que se estrena en Madrid, sino que es el primer musical sobre la ciudad de Nueva York que se estrena en la historia. Un viaje en el que caben todos los estilos musicales y donde se acarician todos los estereotipos y matices de la ciudad más cinematográfica de todos los tiempos.

Pura magia en un espectáculo que supone una autentica aventura por los lugares más icónicos de New York a través de un musical con grandes éxitos de todos los tiempos y donde el español mezclado con el inglés cobra protagonismo.

Dirigido por la prestigiosa compañía Yllana, responsable artística de auténticos éxitos musicales como Hoy no me puedo levantar o The Hole, The New York Show, supone un recorrido por la gran ciudad guiado por el mejor maestro de ceremonias que se podría tener, el camaleónico artista neoyorquino Gilberto Rodriguez, acompañado de grandes artistas que nos harán vibrar y emocionarnos como nunca antes lo habíamos hecho.

Broadway brunch

No hay nada más neoyorkino que un brunch por la mañana que nos cargue de energía para continuar con el día. Por eso el Broadway Brunch va más allá de la normalidad. En este Broadway Brunch, se nos presenta una propuesta irreverente que une los mejores sabores de Nueva York, con un disparatado y divertido espectáculo que hará que despertemos todos y cada uno de nuestros sentidos.

A la cabeza del diseño de este menú, se encuentra Stefano Di Silvestre, director culinario de Dante NYC desde 2021. Di Silvestre es el encargado de supervisar los menús de temporada y de origen local de los restaurantes mientras honra las cocinas distintivas de cada establecimiento.

Tosta de pastrami

El menú se compone de un delicioso entrante a base de granola, fruta y miel; dos opciones de principal, a elegir entre la icónica tosta de pastrami o tosta de salmón (opción vegana disponible en tosta de setas) y de postre, Almond milk pancake.

Dante NYC

Traídos directamente desde la Gran Manzana podemos degustar los cócteles del nombrado Best Bar por 50’ Best en 2019 y mejor bar del mundo desde 2019 según Tales of the Cocktails. Dante NYC es un legendario local que abrió sus puertas en 1915 y que logró conquistar a grandes figuras de su época bohemia hasta coronarse como todo un referente neoyorkino.

Hoy en día, tras su reapertura en 2015, se sigue considerando a Dante NYC como toda una institución; y se ha convertido en refugio de actores, escritores y músicos de renombre, como Bob Dylan, Al Pacino, Whoopi Goldberg o Matt Damon, que acuden al bar para deleitarse con sus exquisitos y famosos cocteles.

Cóctel Andalucía Spritz