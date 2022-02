Muere Miguel Vicens, bajista de Los Bravos

Ha muerto a los 77 años Miguel Vicens, bajista de Los Bravos, mítica banda española que logró una gran repercusión fuera de nuestras fronteras gracias a éxitos como Black is Black o I don’t care.

Nacido en Ferrol pero criado en Mallorca, Vicens comenzó tocando otros instrumentos antes de llegar al bajo, con el que se coronaría. Los Bravos se terminaría formando de la unión de dos bandas diferentes, allá por 1965, y el resto es historia. Un año después llegaría su mayor éxito internacional, el tema Black is Black, que llegaría al número 2 de las listas británicas y al 4 en Estados Unidos. Después se sucederían otros, como I Don’t Care, Down o Baby Believe Me.

Tras el suicidio de Manuel Fernández Miranda en 1968, teclista de la banda, y el inicio de la carrera en solitario de Mike Kennedy, vocalista, la formación se disolvió. Dejaba un legado de cuatro álbumes y media docena de películas, convirtiéndose por derecho propio en uno de los grupos españoles más populares de siempre.

Volvieron a reunirse en diferentes momentos, después de su separación, aunque con diferentes integrantes. Hace unos años Quentin Tarantino les devolvió el foco al seleccionar su canción Bring a Little Lovin’ como tema de la banda sonora de su película Once Upon A Time In Hollywood. Vicens seguía tocando. De hecho, tenía previsto dar un concierto el próximo 5 de marzo en Palma de Mallorca.