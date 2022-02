Bunbury deja los escenarios por problemas de salud: "Ha sido un gran viaje"

Enrique Bunbury ha anunciado este lunes que la gira de sus 35 años de carrera será la última que celebre por problemas de salud. El compositor de grandes éxitos como "Entre dos tierras", "El extranjero" o "Lady Blue" ha comunicado, en su newsletter personal, que su garganta "se cierra e irrita" y que sus "vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo". Por ello, ha decidido "abandonar mi actividad interpretativa".

Bunbury, que viene de publicar dos discos en 2020 –Posible y Curso de levitación intensivo– y un poemario en 2021 –Exilio Topanga–, arrancó su nueva gira el 29 de enero de este año en el Forum Mundo Imperial de Acapulco. Pocos días después, aplazó un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México por una laringitis aguda. Por Youtube ronda algún vídeo en el que, en pleno directo, el cantante se lamenta por sus problemas "de nariz y garganta".

Este lunes, el músico ha informado de que, "desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y, sobre todo, en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19. El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana".

Bunbury explica que "desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show". "He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira", añade.

"Un sinfín de posibilidades"

Por ello, abandona su "actividad interpretativa, en los conciertos y tours", y los conciertos pendientes "serán los últimos que realice". Eso no implica un cese total de su actividad artística: "A partir de ahora, se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management".

Bunbury agradece el apoyo de su banda, de su equipo y de sus admiradores, añora "la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares" en los conciertos y concluye con un "ha sido un gran viaje. Gracias a todos".