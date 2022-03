Pink Floyd retira parte de su discografía de Rusia y Bielorrusia

La vertiente cultural en la guerra de Occidente contra Putin también cuenta con iniciativas ajenas a las instituciones. Numerosos artistas han lanzado en las últimas semanas mensajes de rechazo a la invasión rusa de Ucrania. Y entre ellos, algunos de los que más vehementemente han mostrado su oposición han sido los componentes Pink Floyd, una de las bandas más prestigiosas e influyentes de la historia del Rock. Su último gesto ha sido elocuente. Debido a la política belicista del Kremlin, han decidido eliminar toda su discografía lanzada desde el año 1987 de las plataformas rusas y bielorrusas, además de los temas en solitario de David Gilmour, guitarrista de la formación.

Entre los trabajos que dejarán de poder escucharse en territorio ruso figura su decimotercer álbum de estudio, A momentary lapse of reason, y su secuela, The division bell, pero no otros emblemáticos, como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall. Aún así, los miembros de la banda han estado muy activos lanzando mensajes de apoyo a Ucrania. "Soldados rusos, por favor, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra. Mi nuera es ucraniana y mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detengan esto antes de que todo sea destruido. Putin debe irse", escribió el pasado 1 de marzo el propio Gilmour.

Roger Waters, por su parte, ha sido más genérico al condenar todas las guerras y a "los gángsters", en referencia indirecta al dirigente ruso. Ante los numerosos requerimientos de sus fans, el compositor, que en otras ocasiones no ha tenido reparos en señalar directamente a gobiernos como el israelí en sus acciones contra los palestinos, no ha concretado mucho más sus críticas, y se ha limitado a decir que le "disgusta la invasión de Ucrania".

Pink Floyd se une a otros artistas, como Iggy Pop o Green Day, que también han cancelado conciertos en Rusia. A un nivel más alto, la plataforma musical Spotify anunció a comienzos de marzo el cierre oficial de su oficina en el país, restringiendo el acceso de forma parcial, pero permitiendo todavía "que fluya el flujo de información".