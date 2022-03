Alaska es de las artistas que necesita pocas presentaciones. Lleva toda su vida dedicada al mundo del espectáculo y es uno de los personajes más queridos por el público. En buena medida, por el proyecto que junto a Nacho Canut formó en 1989: Fangoria. Una formación sin la que es imposible concebir el pop español de las últimas décadas. Si no existiera, habría que inventarla.

Afortunadamente, existe y está muy activa. El pasado 4 de marzo, publicó ‘Edificaciones Paganas’, su último trabajo discográfico. El segundo EP (Extended Play) de una trilogía que comenzó con ‘Existencialismo Pop’ y seguirá con algún otro juego de palabras con la E y la P. Su imaginación es inagotable. Tienen una lista con más de 20 posibles títulos para la última entrega, que saldrá antes de que acabe el año, asegura Alaska a LD.

Desde el principio, tuvieron claro que ese debía ser el formato. "Cuando salimos del confinamiento duro, pensamos que no teníamos ganas de hacer otro confinamiento metidos en un estudio de grabación, haciendo 10 o 12 canciones... Queríamos hacer cosas más ágiles, que fuera todo más rápido. Y surgió la idea de hacer EPs", explica Alaska. "Y como somos un poco raros -Nacho y yo- para hacer cosas sueltas, decidimos que fuera una trilogía".

Mi burbuja vital

El single adelanto de este trabajo fue "Mi burbuja vital". Una canción que nos invita a construir un mundo virtual donde poder desarrollar una vida más interesante y aventurera que la que nos ofrece la realidad. Eso que ahora llaman metaverso pero "todos tenemos" en nuestras vidas, a veces sin saberlo.

"Tú tienes una burbuja vital en casa, en la que has decidido que es tu mundo", apunta Alaska. "El niño raro de 12 años que está en el patio del colegio y está pegado a un libro. Eso también es una burbuja vital. Está agarrado a ese libro porque le interesa más que los amiguitos que en ese momento dado tiene. Todos tenemos burbujas vitales y son fundamentales para sobrevivir", añade.

El videoclip es un documento gráfico maravilloso de las míticas galas de Televisión Española, "cuando había música en televisión, antes de Youtube". Gracias a las imágenes cedidas por RTVE, podemos ver a Alaska bailando junto al Ballet Zoom. "Fueron famosísimos, tuvieron un grupo de música, grabaron por lo menos 2 discos... Si te coges -ahora vamos a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico-, un Lecturas del año 74, te ves a Bob Niko en la portada, enseñando su casa".

La pregunta sin respuesta

En este EP, nos toparemos con "La pregunta del millón". Pero no esperen encontrarse la respuesta. Ese tipo de preguntas, nunca la tienen. "No hay contestación", dice la canción. Son cuestiones que no las resuelve "ni Jackie Chan", es como ‘El misterio del dragón’. "Son esas referencias culturales que acaban apareciendo en una canción", señala Alaska.

Ella no soporta cuando "la gente te pregunta pero en realidad no quiere que tú le contestes, quiere que le digas lo que quiere oír", que es otra manera de formular una pregunta del millón. En este caso, trampa. "No quieres que te contesta, quieres que te reafirme", exclama. "En cuanto lo detecto me rebotó y entonces ya no juego. Es fatal para la convivencia".

Benidorm, Benidorm

‘Edificaciones Paganas’ incluye una cuarta entrega de la saga "Satanismo, Arte abstracto y…", que ya han hecho en versión Rock'n'roll, Tecno Pop y Acid House. En esta ocasión, teniendo la construcción y la arquitectura como concepto global del trabajo, se la dedican a una de sus metrópolis favoritas del mundo: Benidorm.

"Satanismo, Arte Abstracto y Benidorm" nos traslada a la década de los 70, "a esa época en que Julio Iglesias iba con las trillizas". "Hemos metido incluso un homenaje a la banda sonora de ‘El turismo es un gran invento’ de Paco Martínez Soria, por aquello de Benidorm y el turismo desarrollista", explica Alaska.

"Todo empezó con ‘Satanismo, arte abstracto y rock and roll’, que era una exposición. Nos pareció muy interesante cómo juntaba esos conceptos y nos dimos cuenta que son cosas que se satanizan... Se sataniza el arte abstracto cuando dices: uy, eso no es arte, eso es un garabato", comenta, "o cuando empieza Elvis Presley a mover la cadera y dicen: pues eso no es música, eso no es bailar. Como dicen del reguetón ahora, como dijeron del punk".

Esto también ocurre en la arquitectura, donde "se sataniza el modelo vertical de desarrollo, y más cuando está unido al turismo, como es el caso de Benidorm". De ahí que Fangoria haya querido rendir su particular tributo a la ciudad, uno de los destinos vacacionales más populares del Mediterráneo. "Satanismo... Ay sí, en Benidorm", como dice la canción, "bebiendo champán en el Cisne, con de Kooning y Satán".