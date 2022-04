'Tulum', la explosión latina de Nia: "He encontrado mi sonido"

Las paradisíacas playas de "Tulum" son el escenario elegido por Nia Correia para dar el gran salto internacional. Lo hace con un single en el que participa Gente de Zona, un referente de la música latina. "Es un sueño. Les he escuchado desde pequeña y de repente me surge la oportunidad de hacer una colaboración con ellos", señala durante la entrevista para LD.

La cantante canaria se ido haciendo hueco -por derecho- en el panorama musical. Desde pequeña, tuvo claro que quería ser artista. Y ha trabajado duro para conseguirlo. Para el gran público, se dio a conocer con su participación en Operación Triunfo, logrando hacerse con el primer puesto de su edición. Pero seguramente muchos la vieron en alguna de las funciones del musical ‘El Rey León’, en el que trabajó durante tres años.

"Ahí empecé a aprender de qué va esto de las tablas, del escenario. De lo que significa hacer un show cada día, de la resistencia vocal... Fue mi primer trabajo profesional", explica. "A raíz de ahí, ya no he parado. Me fui al lío... De ahí al casting de Operación Triunfo". Lo que ha sucedido después, ha ocurrido -prácticamente- a la vista de todos.

Paso a paso, lento pero siempre firme, Nia ha ido avanzando hasta convertirse en la artista que es hoy. Sin duda, una de sus bazas es la versatilidad. Toca todos los palos y todos los géneros, atreviéndose incluso a imitar. No se le da mal, dado que rozó la victoria en la última edición de ‘Tu cara me suena’. Y eso que comenzó el concurso "con mucho miedo". "Al principio me costó salir de cómo canto yo y de lo que soy", asegura.

Se sobrepuso, como hace siempre, y logró grandes resultados. Le gustan los retos. "Si veo que hay algo que me gusta y lo puedo hacer, pues voy para allá", afirma. Con esa misma actitud fue al rodaje de ‘Érase una vez (pero ya no)’, la primera serie musical de Netflix, que protagoniza junto a Sebastian Yatra y Asier Etxeandía.

Según dice, es "una serie muy entretenida" y disfrutó mucho de la experiencia, a pesar de los temores iniciales. "Nunca había hecho nada así", señala, "y me lo pasé super bien". "Era como jugar, como los niños cuando juegan a ser, pues igual era: jugar a ser". Para Nia ha sido todo un aprendizaje y le ha picado el gusanillo. "Ojalá me salga más proyectos de interpretación".

Una artista latina

Entretanto, Nia sigue con su música. Para ella, es la base de todo. Y ahora se encuentra en su mejor momento. "La verdad que estoy muy feliz. Siento que ahora mi carrera se está encaminando, como que estoy encontrando mi hueco, mi sonido... Y creo que eso era lo más difícil cuando salí de Operación Triunfo".

"Muchas veces -y no quiero que suene mal- el poder hacer de todo juega a la contra", advierte. "Cuando tú tienes algo super claro o se te da super bien una cosa, vas a por ello. Cuando puedes hacer varias cosas es complicado ver por dónde tirar". Pero ella ha sabido encauzar su carrera e ir dando salida a lo que realmente siente: la música latina.

Aunque disfrute de fusionar y colaborar con artistas de otros estilos, lo suyo es la música latina. Desde la salsa a las baladas, pasando por mezclas más urbanas. Desde que saliera de la academia de OT, Nia ha sacado varios singles y un EP de seis canciones, ‘Cuídate’, con un poco de todo pero con mucho de ella. Imprime su sello a todo lo que hace.

Próximos singles

Tal y como está el mercado, seguirá dando rienda suelta a su creatividad y regalándonos su talento a pildoritas. "Voy a ir sacando single a single porque es como está la industria, como la gente consume música", explica. Así que ella pone todo su mimo y empeño en cada uno de los proyectos. "Estamos dedicando mucho tiempo, mucho cariño y mucho trabajo a cada canción", señala.

No obstante, asegura que -aunque no sabe cuándo- "habrá álbum". De momento, está preparando los próximos singles y nos ha adelantado que para uno de ellos contará con la colaboración de "unos chicos canarios". Le ha llegado el momento de recoger los frutos de tantos años de esfuerzo. Las puertas se abren ante ella y crece sin control como la "Malayerba".

Más detalles en el video de la entrevista.