David Summers: "Tengo fotos de Hombres G sobre un mar de sujetadores, bragas y muñecos"

Hombres G llevan casi cuarenta años en la música y, a tenor del éxito de sus giras, están lejos de bajarse de los escenarios. El cantante y músico David Summers visitó Es la mañana de Federico para contar los detalles del estreno del musical basado en las canciones de la banda. Asimismo, adelantó algunos de los actos previstos para celebrar las cuatro décadas de vida de Hombres G.

El 12 de agosto se estrenará Voy a pasármelo bien, una película musical protagonizada por Raúl Arévalo, Izan Fernández, Karla Souza, Renata Hermida o Dani Rovira y dirigida por David Serrano (Días de fútbol). "Somos productores y hacemos la música. No es un biopic sobre nosotros, sino la historia de una pandilla de amigos de los 80, en Valladolid, que luego se reencuentran en la actualidad. Hay dos líneas temporales y cuenta con un reparto maravilloso".

Voy a pasármelo bien será la tercera película inspirada en las canciones de los Hombres G. En los años 80 se rodaron Sufre mamón (1986) y Suéltate el pelo (1987), ambas dirigidas por Manuel Summers, director además de títulos tan emblemáticos como Del rosa al amarillo (1963). "La veo y se me siguen cayendo dos lagrimones. Mi padre era una persona única y genial, un superdotado. Hacía de todo, siempre intentaba sorprender a la gente. Era muy independiente y pagó un precio por eso", aseguró David en los micrófonos de esRadio.

"Está todo turbio"

"Tenemos 15 o 20 canciones que siempre tenemos que tocar en los conciertos", reconoció el músico, que asegura que, a pesar de la época de lo políticamente correcto en la que vivimos, no piensa "mover ni una coma" de lo que ha escrito. "Cuando escribí esas canciones nunca fue mi intención ofender a nadie, todo lo contrario. Quería trasmitir buen rollo y diversión. No creo que, porque hayan pasado 30 o 40 años, ahora vayan a ofender", aseguró. "La gente se está volviendo completamente loca. Está todo tan turbio y confundido", añadió.

En este sentido, el vocalista de Hombres G recordó cómo las jóvenes solían tirarles ropa interior durante las actuaciones. "Sigue pasando", bromeó. "Tengo fotos de los años 80 de los Hombres G sobre un mar de sujetadores, bragas y muñecos. Era algo espectacular".

Cuarenta años de amistad

La supervivencia de Hombres G se debe, en parte, a la buena sintonía que existe entre los integrantes del grupo. "El batería es mi amigo desde los 8 años. He estado con él 50 años, casi todos los días. A Dani le conocí con 16 y a Rafa con 20 años", rememoró David Summers.

Para celebrar el 40 cumpleaños de Hombres G, el año que viene habrá una gira conmemorativa y un disco aniversario, además de una serie. "El público no nos deja retirarnos. Seguimos ahí siempre, somos como tú", le dijo a Jiménez Losantos entre risas. "Nos queremos mucho los cuatro, confiamos mucho los unos en los otros y llevamos una vida juntos. Somos buenas personas y somos un equipo maravilloso. Nuestros técnicos llevan treinta años con nosotros también. Somos una familia, empezamos jovencitos y somos mayores, pero los mismos".

"El éxito lo llevamos siempre con sentido de humor porque si no te vuelves loco. Mi padre me supo aconsejar muy bien y me dijo que tuviera los pies en la tierra y tratase siempre a todos con respeto".