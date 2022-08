Un escándalo político deja al alcalde socialista de La Unión en la cuerda floja

El Festival Internacional del Cante de Las Minas (La Unión, Murcia), el festival de flamenco más importante del mundo, acaba de vivir el mayor escándalo desde que se inaugurase, en 1961. Así lo acreditan miembros del jurado y testigos presenciales, que pudieron comprobar cómo el alcalde de la región, Pedro López Milán, irrumpió en la zona reservada al jurado de la final para tratar de interferir en el resultado de uno de los premios que se iban a entregar.

Las malas formas y la intención deliberada del alcalde socialista de influir en la votación no consiguieron su objetivo, pero han provocado un terremoto político que ha puesto en entredicho el buen nombre de uno de los eventos más emblemáticos dedicado a un género catalogado como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. La bailaora y coreógrafa de danza española Blanca del Rey, presidenta del jurado en esta última edición, ya ha asegurado que no volverá a ejercer esa labor después de lo ocurrido. Y otros miembros destacados, como el saetero Francisco Severo, han presentado su dimisión.

Salvador Alcaraz, secretario del jurado y una de las personas increpadas por López Milán durante la deliberación final, ha comentado a este diario cómo se sucedieron los acontecimientos. Según su versión, el alcalde, que además también ostenta el cargo de presidente del Festival, irrumpió de malas maneras y dando gritos al enterarse de la lista de premiados. "Su intención era interferir directamente en la resolución de uno en concreto, el dedicado al mejor cantaor menor de 25 años que hubiese llegado a la final", ha explicado. Su violenta intromisión, de todas formas, no llegó a influir en una deliberación que, por otro lado, ya había concluido.

Pleno extraordinario y dimisión en bloque de la Ejecutiva local

Después de lo ocurrido, el Partido Popular convocó un Pleno extraordinario para pedir explicaciones a López Milán y, eventualmente, exigir su dimisión, aunque este solventó la situación sin grandes apuros gracias a la mayoría absoluta que aún conserva en el Ayuntamiento. Su posición, de todas formas, se ha visto seriamente comprometida. Días antes, el secretario general del PSOE de La Unión, Domingo Alajarín, había manifestado en un medio local que las versiones ofrecidas por López Milán no coincidían con las del jurado y que el PSOE local no tenía una postura clara al respecto: "Ni creo ni dejo de creer", explicó, "pero yo no quiero tomar la decisión en firme de pedirle la dimisión". Horas después de la celebración del pleno, la Ejecutiva local del partido dimitió en bloque, en un movimiento que ha sido interpretado por muchos como una forma de presionar al alcalde para que acelere su renuncia.

La vaguedad de las explicaciones ofrecidas por López Milán tampoco juega a su favor. En un primer momento aseguró que su intromisión se había debido a la demora excesiva de la deliberación, pero Alcaraz desmiente esa afirmación. "No nos dijo nada de eso. Y además no habría tenido ningún sentido, porque todos los premios fueron entregados por unanimidad. Ha sido uno de los años en los que menos hemos tardado en deliberar". Después, el alcalde matizó su explicación y se limitó a disculparse por su conducta.

El Partido Popular, a través de su portavoz municipal, Joaquín Zapata, considera que López Milán no ha ofrecido una versión creíble. "Entendemos que está mintiendo". Por ello, y por el "daño irreparable que ha provocado al Festival", piden su dimisión.