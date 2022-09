Nacho Cano: "La vida es mucho mejor con Ayuso, la quieras o no la quieras, es así"

El músico Nacho Cano se pasó por los micrófonos de esRadio para presentar en Es la mañana de Federico su último proyecto profesional, Malinche, una superproducción en la que ha invertido 12 millones de euros y en la que ha estado trabajando desde hace doce años. Se estrena el 15 de septiembre en Madrid.

Malinche cuenta el nacimiento del mestizaje. "Mi padre era del pueblo de al lado de Hernán Cortés y siempre me hablaba de los conquistadores, aunque yo no le hacía mucho caso. De lo que vivo escribo y cuando viví en Miami en 2010, me metí de lleno en el mundo del mestizaje y empecé a investigar", contó el músico. "La historia me pareció espectacular. Sabemos de dónde viene el primer mestizo, que es Martín, el hijo de Cortés y Malinche", añadió.

Malinche, defiende el músico, medió entre dos culturas al borde de un inevitable conflicto: Es fundamental en la construcción del continente americano. "Es espectacular que los españoles le dieran el tratamiento de Doña a una esclava en aquella época. Fue una figura femenina en un mundo de hombres muy bestia que logró sobrevivir y dar solución a problemas que hubieran sido mucho más violentos. Fue una de las mayores propulsoras del cristianismo. En ella, ser bautizada le supuso la libertad".

Tenía un gran talento y "acabó siendo la comandante en jefe de los indios". "Hay un mito absurdo, que no pudo ser, que dice que ella era traidora. Pero ella decía que los españoles iban a liberarlos. El sacrificio humano era la base de la cultura azteca, hay que respetar la cosmogonía de aquella cultura, pero era muy bestia. Fue una liberadora de muchos pueblos que estaban sometidos", contó Cano en los micrófonos de esRadio.

Un proyecto "muy caro"

El fundador de Mecano reconoció que es un proyecto muy caro que cuenta con 150 empleados y una escenografía espectacular en la que no faltan pirámides, lagos y embarcaciones. Lleva invertidos 12 millones de euros. "He tenido inversores muy buenos y gente que ha apostado por la excelencia y la emoción. No vamos a tener que envidiar nada a ningún musical de Broadway".

Quiere permanecer ajeno a las críticas y promete dar al público "excelencia": "Te puede gustar o no, estar de acuerdo o no, pero ofrezco excelencia. Los artistas tienen que sublimar la realidad y llevarla al mundo de la magia". Y es que, precisamente, Nacho Cano es de esos artistas, grandes emprendedores de la cultura, a los que se les ataca hagan lo que hagan. "La diferencia entre Antonio Banderas y yo es que él es muy simpático", bromeó.

También le han llovido críticas por sus palabras a favor de Isabel Díaz Ayuso, un reconocimiento que no dudó en repetir: "¡Qué suerte que nos haya caído! Nuestra vida es mucho mejor con ella, la quieras o no la quieras, es así".

El elenco "es espectacular", con nombres como el de Jesús Carmona, el "mejor bailarín del planeta". Cano no esquivó las preguntas sobre Chanel, la representante de España en Eurovisión, quien iba a ser una de las protagonistas de Malinche y finalmente solo participará de forma esporádica. "Chanel llegó a Eurovisión con una preparación que no tenía nadie allí, llevaba un año y tres meses conmigo bailando, cantando y actuando. Salió y fue como tirar una bomba atómica. Ha puesto a España donde no ha estado en mucho tiempo. Ella no es una niña de 20 años y tiene que aprovechar, está jugando sus cartas".

Malinche sube el telón el 15 de septiembre en Ifema y será mucho más que un musical. El recinto cuenta con "un templo canalla", una experiencia gastronómica fusión méxico-española, unos impresionantes jardines climatizados con un food truck y un karaoke con canciones adaptadas para este lugar.

Será un musical apto para los más pequeños: "Es una forma muy divertida de entender la importancia que tuvimos en descubrir América y van a ver el flamenco de una forma que les va a molar. En muchos sentidos, los niños van a descubrir cosas que hasta ahora no les atraían".