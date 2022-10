Elefantes publica su disco más optimista: "Lo bueno se acaba y lo malo también"

‘Trozos de papel / Cosas raras’ es el último disco de Elefantes, un grupo prácticamente inclasificable -y ese es valor- que inició su andadura hace 27 años. En este tiempo, tan sólo se han separado una vez y lo hicieron con la idea de no volver, ha confesado Shuarma, el compositor y vocalista del grupo, durante la entrevista para LD. Pero, afortunadamente para los amantes de su música, sí volvieron.

Durante un tiempo decidieron "dejar el aire correr", como dice el primero de los singles adelanto de este trabajo. "Nosotros paramos y no era una pausa, era un nunca jamás en la vida volveremos a estar juntos. Sin embargo, los años que estuvimos separados nos permitieron darnos cuenta de que nuestra forma de entender la música es juntos", afirma.

"Había cosas que en aquel momento nos desunían", reconoce, "pero eran mucho más valiosas y mucho más importantes las que nos unían. Entonces aprendimos a lidiar con las que quizás no nos gustaban tanto y darle mucho más foco a las que sí que nos gustaban". Así que unos años más tarde volvieron, con más fuerza si cabe.

"Volver a estar juntos fue otro acto de emoción, por decirlo de una manera, y afortunadamente hemos conseguido colocar al grupo emocionalmente en un sitio en el que nos sentimos muy cómodos, en el que pueden pasar muchas cosas", explica Shuarma. "Siempre vienen cosas malas, pero hemos aprendido a que nos hagan un poquito más fuertes".

Ellos son de los que piensan, como dice el refrán, que no hay mal que cien años dure. Una filosofía que inunda su nuevo álbum, con temas como "Mañana", "El gran salón" o "Volverás". "Cuando algo acaba, algo vuelve a empezar", explica, "esta sensación de una rueda que va girando... Puedes tener un día malo, pero todo acaba". "Lo bueno se acaba y lo malo también", sentencia Shuarma, "de eso habla el disco".

Talismanes de papel

Elefantes nos tiene acostumbrados a títulos abiertos que -como ellos mismos explican- "cada uno los interprete a su manera". En esta ocasión, esos "trozos de papel" también son susceptibles de referirse a un millón de cosas. Aunque si le preguntamos al propio Shuarma para él son esos "papelitos" que guarda durante días "como un talismán".

"A veces cojo un papelito, lo rompo, lo doblo, me lo guardo... Y me paso dos o tres días con un papelito. Lo tocó y lo tengo, no lo tiro porque siento un vínculo. Es una de mis cosas raras, cada no tiene las suyas", exclama. "Y a lo mejor no les das mucha importancia, pero al final son cosas que te definen", añade. Al mismo tiempo, el compositor y vocalista le otorga a ese trozo de papel un valor romántico.

"Es un lugar donde puedes volcar tus emociones, una ventana en la que puedes proyectar muchas cosas. Es lo que hacemos nosotros con la música", señala. "Creemos que de alguna manera todo lo que tiene que ver con la creación, con el acto en sí de crear, es maravilloso y es fundamental en la vida", lo ve como "un camino de estos hacia adentro que te ayudan a descubrir".

Un sonido único

Si de algo puede presumir Elefantes es de tener un sonido propio desde el principio. Algunos grupos dedican años a encontrarlo, pero a ellos les venía dado prácticamente se serie. En buena medida esto es así gracias a la personal voz y forma de interpretar las canciones de su vocalista. Un mérito que el resto de componentes le reconoce.

"Sin duda, nosotros hemos tenido mucha, mucha suerte de contar con Shuarma", afirma el bajista Julio Cascán. Pero no sólo por ese motivo, también "por los temas que escribe, por sus ideas, porque tiene esa personalidad....". Y eso que en los inicios de la banda, lo que ahora vemos como una gran cualidad del grupo, no fue bien aceptado por las discográficas.

Según explica el músico, las compañías les decían: "Nos gusta lo que hacéis. Pero no sabemos clasificarlo, no sabemos cómo trabajarlo. No entráis en la música comercial, tampoco en el indie. Estáis ahí como en una tierra de nadie". El tiempo, sin embargo, les dio la razón y ellos se hicieron su hueco en el panorama musical nacional.

"Nosotros nos sabemos muy afortunados", añade Shuarma, "y eso nos lleva también a pensar en la cantidad de bandas con talento, de gente que hace cosas maravillosas y que necesitan también un poco de suerte". "Muchas veces nos centramos en lo que ya es conocido, en lo que ya tiene su público evidente, pero es muy importante también dar espacio a proyectos nuevos".

Más detalles en el video de la entrevista.