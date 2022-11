Hombres G: "Nos hemos sentido ninguneados y, muchas veces, envidiados"

David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina, o sea, los Hombres G, convocaron a la prensa –y a un nutrido grupo de fans– este miércoles en el restaurante La Peligrosa, a tiro del Retiro, para presentar la gira Seguimos empezando, con la que celebrarán cuatro décadas de rock&roll, diversión, gloria y amistad por medio mundo, incluyendo plazas como Canadá, Chile, Venezuela y, por supuesto, la España nuestra.

Declaraba Molina que "el grupo está en su mejor momento, sin duda alguna" y que andan "saboreando lo que sembramos en el pasado". El cuarteto, desde su debut en el Rock-Ola en 1983, ha infestado el cancionero español de grandes éxitos –"Venezia", "Marta tiene un marcapasos", "Suéltate el pelo", "Voy a pasármelo bien", "Lo noto", etcétera, etcétera–, cuenta a sus seguidores por millones –pese al desprecio de la crítica– y ha puesto su pica en olimpos musicales como el Hollywood Bowl de Los Ángeles o en el Madison Square Garden de Nueva York. En definitiva, y aunque a alguno le fastidie, los Hombres G han hecho historia.

Y pretenden seguir haciéndola. "Tenemos la ilusión intacta, igual que toda la vida", señaló Summers, quien explicó que en los conciertos de Seguimos empezando habrá "varios actos diferentes, con varios cambios de escenografía", "para que el público vea el paso del tiempo a través de nuestras canciones". Los shows serán de larga duración –"casi dos horas y veinte"– y, según detalla el líder de la banda a LD, contarán con la participación de "nuestro saxofonista desde 1987, Juan Muro, Juanito el Piscinas; de un trío de metal, compuesto por trombón, trompeta y saxofón; de nuestro pianista habitual, José Carlos Parada, Jason Paradise, y luego, en la sección final, entran ocho tíos de cuerda: contrabajo, violonchelos, violas y violines".

Recordó el cantante, bajista y compositor que, "ya en los ochenta, tocábamos en estadios en América: el Estadio Nacional de Lima, y no se nos daba bola": "Nosotros nos hemos sentido ninguneados y, muchas veces, envidiados. Quizá, es una espinita que tenemos clavada con los medios, que no hacían eco de lo que nos pasaba. No sabemos por qué". Preguntado por la rajada de Ana Morgade en Pasapalabra contra "Devuélveme a mi chica", secundada por el presentador, Roberto Leal, y por la cuenta de Twitter del programa, Summers respondió tirando de elegancia: "No tenemos nada en contra de ella, es una chica estupenda".

El acto concluyó con una breve actuación en acústico en la que el grupo interpretó "Voy a pasármelo bien", "Te quiero" y "Devuélveme a mi chica". Las entradas saldrán a la venta este viernes a las 12:00 en Livenation y Ticketmaster. La gira española arrancará el 19 de mayo en Valencia, pasará por ciudades como Sevilla, Valladolid, Barcelona, Pamplona o La Coruña, y terminará el 29 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. Precisamente, en este coso, el grupo actuará en la víspera de la Nochevieja de 2022.