Marea: "España no es un país rockero, punto y pelota"

De sobra sabe Kutxi Romero, el líder de Marea, que "España no es un país rockero". Lo certificó este viernes, en el Cine Callao de Madrid, con un "punto y pelota" resignado, mas no cenizo. Porque, acto seguido, con firmeza berriozarense, manifestó la obstinada misión de la banda que, esta Nochebuena, cumple un cuarto de siglo de vida: "A los que estamos en esto, a los viejos dinosaurios, lo único que nos queda es estar vivos para seguir guardando el fuego. Por si acaso, los poquitos que, en las generaciones venideras, se suban al carro, nos tengan a los dinosaurios para cabalgar encima".

Los Marea avivan la llama publicando su octavo disco de estudio, Los potros del tiempo (Dromedario Récords, 2022), anunciando una gira, "Sin riendas", que arrancará el 13 de mayo en Barcelona y concluirá el 25 de noviembre en Bilbao –entre medias, pasará por, entre otros lugares, Madrid, Sevilla, Pamplona, Gijón o Granada–, y celebrando, en palabras del cantante, que la banda "es mejor que una familia, porque no te tienes que sentar con tu cuñao tonto": "Somos los cinco y cuidamos nuestra amistad por encima de todo. Juntos nacimos y juntos nos iremos. Jamás existirá otra formación de Marea sin ninguno de nosotros cinco".

El título de Los potros del tiempo sale de una taranta de José Domínguez Muñoz El Cabrero, "Porque son de pura raza". El álbum orbita en torno al paso del tiempo y a la consciencia de que, al final, la parca vence. Las once canciones que lo conforman están llenas de claroscuros: queda patente la voluntad de volver "mientras brote sangre del ombligo" –"Otra cicatriz"–, pero también la certeza de que "No habrá resurrección ni bodas de Caná, / quizá desconsuelo" –"Lo habido"–. En palabras de Romero, el mensaje troncal del disco es el de "no voy a ganar esta partida, pero voy a bailar hasta palmarla. Es una invitación al carpe diem".

Por su parte, Alen Ayerdi, el batería, explicó que los conciertos de "Sin riendas" durarán, "como mínimo", dos horas y media, y que en ellos interpretarán la mayor parte de las canciones de Los potros del tiempo: "No por ser un 25 aniversario vamos a cambiar nuestra idea del directo. Cuando sacamos un disco es porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho, y es el motivo fundamental de hacer una gira". Y David Díaz Kolibrí, guitarrista y productor, destacó la mejoría que la madurez le ha proporcionado a la banda: "Con los años, aprendes a elegir mejor las cosas. Somos más concretos a la hora de cerrar los temas, todo lo que conlleva la parte técnica de las producciones. Hay una simbiosis entre los cinco y sabemos si funciona o no funciona".

Finalmente, Romero dijo que "hacemos rock&roll para disfrutar": "Decir la palabra ‘trabajo’ en el rock&roll me parece poco menos que insultar a un trabajador de verdad". Definió al local de ensayo como "el sitio más apacible del mundo", aquel en el que "no hay coronavirus, ni guerra de Ucrania ni nada: estamos nosotros y la música", y aseguró que está "loco por hacer nuevas canciones". Antes de ello, claro, toca disfrutar del recién nacido y festejarlo, durante medio año largo, por toda la geografía nacional.