El Gobierno carga ahora contra la tuna y hasta las mujeres se rebelan: "Las tradiciones se respetan"

En su afán por erigirse como un Gobierno feminista que defiende la igualdad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone ahora el foco sobre las tunas universitarias. "No me parece que sea una tradición a conservar", ha dicho el ministro Joan Subirats, denunciando la segregación por sexos que se produce en estos grupos estudiantiles, muchos de los cuales, ha recordado, pertenecen a centros públicos "que tienen sus estatutos, sus valores".

En una entrevista concedida a Europa Press, el responsable de Universidades apuesta así por "renovar" este tipo de tradiciones: "Me parece bien que en alguna Universidad haya una tuna, pero no porque esto siempre haya sido así tiene que continuar siendo así", ha insistido. Sus palabras han desatado la ira de los tunos -hombres y mujeres- que no han dudado en desmontar con argumentos las críticas recibidas.

Por qué no hay tunas mixtas

"No es cuestión de machismo ni feminismo, es igual que decir que quiere acabar con la tradición de que el fútbol sea masculino y femenino, que sea mixto", le ha respondido 'Billy', creador del portal tunos.es e integrante de la formación de la Facultad de Medicina de Murcia, quien ha recordado, además, que "cada uno puede hacer lo que quiera" y, si lo considera, formar una mixta.

Sin embargo, el músico explica por qué en España hay "muy pocas" o "prácticamente ninguna": "Por el tipo de voz, las tunas suelen ser masculinas o femeninas, es más bien algo musical". Además, Billy insiste en que, en los últimos diez o veinte años, la mayoría de las nuevas tunas que se han formado en nuestro país "han sido femeninas" y, "las mujeres tampoco quieren formar tunas mixtas".

Las mujeres tampoco quieren tunas mixtas

Buena muestra de ello es lo ocurrido en Granada, donde la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, quiso hacerlas mixtas y, tanto las tunas masculinas como la tuna femenina de la Facultad de Medicina "dijeron que no, que ellas querían estar como están", asegura ‘Anacleto’, el nombre artístico de otro músico de la ciudad andaluza.

"Es meterse en una cosa que, por muy ministro que sea, a él ni le va ni le viene", le reprochan a Subirats desde la Tuna femenina de Alicante. En la Universidad Complutense de Madrid, las mujeres también opinan lo mismo: "Debería haber de todo: masculinas, femeninas y mixtas".

El sectarismo ideológico del Gobierno

Entre los más contundentes, sin embargo, destacan los tunos de Jaén. "Las tradiciones se respetan", dice Antonio Benavente, conocido como 'Tranquilo'. "La tuna se forma como le da la gana porque es un grupo musical -añaden los integrantes del grupo de Peritos industriales- Esto huele a historia sectaria ideológica".

Respecto a la excusa del ministro, que aseguraba que muchas tunas dependen de universidades públicas, la tuna de Córdoba recuerda que hace "muchísimo tiempo" que estos grupos no dependen de sus facultades y éstas "no subvencionan a la tuna". Por ello, insisten en que ni el ministro de Universidades, ni el rector, ni el decano podrían decirle a la tuna "que tiene que disolverse por no ser mixta".