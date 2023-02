"Antisemita, misógino y ladrón": un tuit desata la guerra en Pink Floyd

Hace mucho tiempo que desapareció en buen rollo en el seno de Pink Floyd. David Gilmour y Roger Waters han protagonizado discusiones desde hace 40 años. Ahora, Polly Samson, escritora, periodista, letrista de Pink Floyd y esposa del guitarrista de la banda, ha tensado aún más la cuerda hasta el punto de hacer saltar todo por los aires. El posible reencuentro de Pink Floyd con el que muchos soñaban es más improbable que nunca.

Roger Waters dio una entrevista diario alemán Berliner Zeitung y se pronunció sobre la invasión de Ucrania. "El año pasado dije que Putin es un gangster, pero es posible que haya cambiado de opinión un poco en el último año. Hay un podcast de Chipre llamado The Duran donde puedes oír y leer los discursos de Putin en su versión original, y sus comentarios tienen sentido para mí. La razón más importante para suministrar armas a Ucrania es sin duda el beneficio de la industria armamentística. Y me pregunto: ¿Putin es un mafioso más grande que Joe Biden y todos los que están a cargo de la política estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial? No estoy tan seguro. Putin no invadió Vietnam o Irak, ¿verdad? ¿Lo hizo?", aseguró el músico.

"Su frase central siempre ha sido: Ucrania es una línea roja. Debe seguir siendo un estado de amortiguación neutral. Si no sigue siendo así, no sabemos adónde conducirá. Todavía no lo sabemos, pero podría terminar en una Tercera Guerra Mundial", añadió en el medio alemán.



Waters también cargó contra los israelíes, de los que dijo que "están cometiendo genocidio. "En mi opinión, Israel tiene derecho a existir mientras sea una verdadera democracia, mientras ningún grupo, religioso o étnico, disfrute de más derechos humanos que cualquier otro. Pero desafortunadamente eso es exactamente lo que está sucediendo en Israel y Palestina. El gobierno dice que solo los judíos deberían disfrutar de ciertos derechos. Así que no se puede describir como democrático".

La reacción de Polly Samson

La reacción de Polly Samson se produjo en Twitter. "Lamentablemente, Roger Waters, eres antisemita hasta la médula. También un apologeta de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías".

Inmediatamente, en el perfil de Waters se pudo leer: "Roger Waters está al tanto de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que se han hecho sobre él y que refuta por completo. Actualmente está siendo aconsejado consejos para tomar postura".

Entonces, entró en juego David Gilmour. "Cada palabra es cierta y es demostrable", escribió en Twitter.