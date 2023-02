Bunbury desvela la sustancia química que lo ha bajado de los escenarios

El pasado febrero, Enrique Bunbury dejaba los escenarios por problemas de salud. "Ha sido un gran viaje", decía. El artista aragonés señalaba que "lo que normalmente era un placer y deleite", se había convertido en "fuente de inmenso dolor". Ahora, el compositor de grandes éxitos como "Entre dos tierras", "El extranjero" o "Lady Blue" da más datos sobre su dolencia.

Bunbury ha confesado su alivio al conocer la sustancia química causante de su retirada de los directos en una entrevista concedida a la agencia americana Associated Press con motivo del lanzamiento de la canción "Invulnerables", primer single de adelanto de un disco que verá la luz el 26 de mayo.

Bunbury se sometió a una serie de pruebas en busca de un diagnóstico veraz que concluyó que el glicol es la razón de sus problemas con la voz. El artista padece intolerancia a esta sustancia líquida sintética que absorbe agua y que se utiliza en el humo que se libera en las actuaciones.

"Al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", contó en la citada entrevista.

"La gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, solo encima del escenario", añade.