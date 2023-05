"La Aurora" es la carta de presentación de ‘Hereje’, el nuevo y sorprendente trabajo de Arcángel Flamenco. Un disco "muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer y también a lo que la gente espera de mí", reconoce el cantaor durante la entrevista para Libertad Digital. "Necesito divertirme", explica, "y ese divertimento lo encuentro en explorar sitios nuevos". Es obvio que se lo ha pasado en grande, en el proceso creativo de este proyecto.

Para Arcángel el aprendizaje es la motivación. De ahí que en este disco haya muchas manos en la composición y otras voces "al cante". Colaboraciones que marcan el carácter del álbum, concebido como un diálogo entre diferentes estilos y géneros. Una conversación desde el respeto y la admiración, en la que se produce un acercamiento libre y enriquecedor para ambas partes.

Como no podía ser de otra manera, el punto de partida es el flamenco. Al que se asoman artistas como Leiva, Juanes, Vanesa Martín o Andrés Calamaro. "Sin embargo, el viaje de adaptación en este caso ha sido mío. Yo les dije: no quiero que os metáis en mi mundo, voy a intentar meterme yo en el vuestro", señala. Arcángel quería que todos los que han participado en él se sintieran "cómodos" y también "satisfechos con el resultado".

Parece que lo ha conseguido, a tenor de las palabras que le han dedicado algunos de ellos después de trabajar con él. Leiva, con quien compuso "Sentir" -el segundo tema de este trabajo-, aseguró que había sido "un regalo" para él. Entre ellos hubo una conexión muy especial. Algo que se percibe en el encuentro en el que hacen la canción sin más instrumento que la voz del cantaor flamenco y la guitarra del rockero, que podemos ver durante la entrevista.

"Fue una petición de él", comenta Arcángel, "lleva toda la carga de emotividad posible". Lo hicieron "para tenerlo como recuerdo". Pero al final habló con él y le preguntó si podía "usarlo". "Aunque formaba parte de la intimidad" era algo tan bonito que lo quería compartir con sus seguidores. Le dijo que "sí". "La entrega ha sido absoluta", añade el cantaor, "la de cada uno de ellos".

La tauromaquia es arte

La canción que da nombre a este trabajo es "Hereje", para la que ha contado con la colaboración de Andrés Calamaro. Es contraste de sonidos es brutal. Y el tema aborda con valentía un tema tan controvertido como es la tauromaquia. "Nos sentimos practicando una herejía permanente con el simple hecho de emitir una opinión contraria a la corriente reinante. Y yo creo que eso es muy peligroso", explica.

"Se nos presupone que somos gente muy tolerante, y -desgraciadamente- en temas que son espinosos emitimos opiniones con el freno de mano echado, porque uno no sabe las consecuencias que puede traer", señala. "Los que aman la tauromaquia no pueden tener que estar escondiéndose por las esquinas. Y a los que no les gusta, tienen su derecho a expresarse".

"Hereje es el que se olvida de que esto es arte", dice la canción. Algo que puede aplicar a la tauromaquia y otras tantas cosas que tienen como base la tradición, como el flamenco. Los que "traspasan la línea" ya saben a lo que se enfrentan. "Lo que pasa es que yo siempre me he situado en hacer lo que a mí me gusta. Es la única manera en la que no se falla, cuando no te defraudas a ti mismo".