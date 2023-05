Alejandro Sanz preocupa con su mensaje de madrugada: "No estoy bien"

El cantante Alejandro Sanz publicó en la madrugada del sábado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que reconoce que pasa por un mal momento anímico. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", compartió en su publicación.

El autor de "Corazón partío" o "Mi persona favorita" quiso visibilizar su estado de ánimo. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", agregó. Sanz aseguró que está "trabajando" para que se le "pase": "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer", escribió.

"Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", añadió en su escrito, lo que ha provocado una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. El cantante, capaz de agotar las entradas en los estadios más grandes de España, no especificó a que se debe su malestar. Ni si quiera dejó entrever si se trata de un problema personal o profesional. Solo indicó que, con este mensaje, pretendía ser "sincero" y "no entrar al ruido inútil". "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", concluyó.