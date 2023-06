En su concierto en el Aquasound festival, en Mallorca, el cantante dominicano Henry Méndez animó a sus seguidores al grito de "¡Viva España!". "Siéntanse orgullosos de su bandera, no importa que le digan facha", dijo el cantante de reguetón afincado desde hace años en nuestro país. Los miles de seguidores que asistían al concierto respondieron con vítores y aplausos.

"Que nadie les quiera quitar la autoridad de ser español. Siéntanse españoles, que el americano se siente orgulloso de su bandera, el francés se siente orgulloso de su bandera. ¡Que viva España, coño!", dijo Méndez jaleado por sus seguidores.

El fragmento de su concierto grabado por uno de los asistentes ha alcanzado ahora una enorme difusión por las redes sociales. Ante el eco de sus palabras, Méndez ha vuelto a hablar de ello en su perfil en Twitter, reafirmándose en su "orgullo" por nuestro país y explicando por qué dijo lo que dijo: "No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional", afirma instando a los jóvenes de dejar los complejos y abrazar su bandera.

No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional! Gracias España 🇪🇸 y a todos los jóvenes, dejen el complejo y siéntanse orgullosos de su país y de su BANDERA ❤️ — Henry Mendez (@henrymendez_) June 15, 2023

No se trata de política ni de colores políticos, ni ideologíasSe trata de sentido común y amor por la patria. No tengo problemas con nada ni nadie, simplemente apoyo las cosas bien hechas,da igual el color bajo el que se realicen, pero que estén bien hechas. #LibertadDeExpresion — Henry Mendez (@henrymendez_) June 16, 2023

En un discurso que choca con el revisionismo antiespañol que se extiende por América, Méndez insiste en que "no se trata de política" ni de ideologías, sino de "sentido común y amor a la patria".