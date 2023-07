Muere el cantante Tony Bennett a los 96 años

El cantante estadounidense Tony Bennett, una de las voces históricas del crooning nortamericano junto a mitos como Frank Sinatra o Dean Martin, ha fallecido este viernes en Nueva York a los 96 años de edad.. El artista forjó una exitosa carrera, con más de 70 álbumes de estudio y 19 premios Grammy, entre otros reconocimientos.

La noticia la dio a conocer la publicista Sylvia Weiner, que la confirmó a The Associated Press. Bennett falleció en su ciudad natal, Nueva York, por causas que no se especificaron. La agencia de noticias subraya que el cantante había sido diagnosticado de Alzheimer en 2016.

Bennett deja un legado de más de 70 años en los escenarios, más de 150 discos y un repaso a un cancionero histórico con temas de Cole Porter, los Gershwins, Duke Ellington, Rodgers y Hammerstein entre otros.

El cantante neoyorquino, nacido en 1926 como Anthony Dominick Benedetto, mantuvo prácticamente intacta su popularidad hasta los últimos años de su carrera merced en particular a sus colaboraciones con las artistas Lady Gaga y Amy Winehouse.

A pesar de padecer Alzheimer desde 2016, lo que ni impidió que el cantante siguiera grabando y compareciendo públicamente hasta agosto de ese mismo año cuando apareció con Lady Gaga en el Radio City Music Hall para el espectáculo titulado "One Last Time".