Mikel Erentxun, tras 40 años de carrera y 27 discos: "Todavía me alucina mi trabajo"

"Veintisiete discos después y la llama sigue viva", así lo asegura Mikel Erentxun que acaba presentar su último álbum ‘Septiembre’. Un trabajo que emana nostalgia, pero de la buena. De esa que te lleva a recordar los momentos pasados con una sonrisa en los labios. "Afortunadamente, tras casi 40 años de oficio y un montón discos, todavía me alucina mi trabajo", asegura el artista durante la entrevista para Libertad Digital. "Estoy igual de emocionado que cuando se saqué mi primer disco. Y eso es una gozada", exclama.

Hay ocasiones en los que pareciera que se alinean los astros para que todo salga cómo y cuándo tenía que salir. Ha sido "casi por casualidad", pero este disco tenía que nacer en septiembre. Es el mes que da nombre nombre al trabajo y también el favorito de Mikel. "Septiembre es el comienzo de todo", afirma. "De hecho los años deberían empezar en septiembre, que es un mes como Dios manda, no en enero", bromea.

"Es la puerta de todo lo bueno, empieza el otoño y el invierno se acerca. Dejamos atrás el verano, empieza a hacer buen tiempo, se va el calor. En el Cantábrico son las mareas vivas. Hay muchos contrastes. En San Sebastián está el festival de cine... Para mí siempre ha sido un mes muy importante", relata. De ahí que cuando se enfrentó al momento de poner título al disco tuviera claro que debía ser ‘Septiembre’. "Yo creo que la atmósfera del disco y las letras, septiembre es un mes que lo refleja bastante bien".

La clave de este trabajo nos la da el tema de apertura, "A la luz de las farolas". El videoclip de este tema empieza en blanco y negro, pero -poco a poco- va cogiendo color. Así es como nos hacer sentir el camino por el que transitaremos durante la escucha de las 18 canciones que componen este álbum de Mikel Erentxun. "Es un disco musicalmente con un pie en el presente y un pie en el pasado", explica, "yo soy una persona ciertamente melancólica y nostálgica. Pero desde una óptica optimista".

Hecho a conciencia

Eso se percibe perfectamente en ‘Septiembre’. Es un álbum hecho a conciencia, que le han supuesto tres años de trabajo y que recoge todo su esencia. Encontramos canciones con estribillos muy pegadizos, como "Flores y café"; más clásicas, como "Si no es por ti"; pero también baladas como "Ok, Siena", que le dedica a una de sus cinco hijos. "Ya todos tienen su canción", señala. Aunque a ellos -reconoce- "oyen otras cosas, no escuchan mi música".

"Ahora están en otro mundo", advierte, "he intentado que les guste la música que me gusta a mí, pero nada... No hay nada que hacer. Es es una guerra perdida", dice con una sonrisa. Cree que les gustará cuando sean más mayores y la entiendan. Y seguramente así sea. En cualquier caso, Mikel está convencido de que el hecho de tener una canción de su padre sí "les hace mucha ilusión". Esta última, la escribió cuando su hija se fue a estudiar fuera.

Cuando éramos ayer

Pero si hay un tema en el que ha dejado la piel es "Cuando éramos ayer". "Es mi canción favorita y además es la última que escribí. Y ya lo hice sabiendo que era la que iba a cerrar el disco", asegura. "Era una canción que tenía muchas partes, que pasaban muchas cosas... Todo lo que pasa en el disco se resume en esa canción", explica. Lo cierto es que el broche final perfecto para este trabajo, compuesto entero a piano y que deja al que lo escucha con muy buen sabor de boca.

Por eso, Mikel Erentxun está deseando poder compartirlo con sus seguidores en concierto. Ese es su plan más inmediato. Del 40 aniversario del primer disco de Duncan Dhu y del propio nacimiento del grupo, en 2024 y 2025 respectivamente, ya habrá tiempo de pensar: "Está en el horizonte y algo habrá que hacer, aunque sea una cena", bromea. "A mí me gusta mirar a corto plazo y ahora mismo mi futuro está en los ensayos en octubre y en la gira que arranca en noviembre".

Más detalles en el video de la entrevista.