Así es Alemor, la colombiana que le disputa el Grammy Latino a Pablo Alborán

Es joven, guapa y talentosa, pero Alemor no canta reguetón. "No porque tenga algo en contra del género, sino porque simplemente no es algo que nazca de mí", explica la colombiana durante la entrevista para Libertad Digital. La cantante y compositora creció escuchando "mucho rock en español, gracias a mis padres y a mi abuelo, que además me ponía todos los boleros de Armando Manzanero y las colecciones románticas de Luis Miguel".

Esa fue la banda sonora de su infancia hasta que se fue a vivir a Estados Unidos con 12 años de edad. Allí descubrió otros sonidos y otra forma de hacer música. "Empecé a empaparme del R&B (rhythm and blues), del jazz... Tenía tres discos que ponía en bucle: ‘Live in Paris’ de Diana Krall, ‘Come away with me’ de Norah Jones y ‘Whoa Nelly’ de Nelly Furtado", señala. "Además de enriquecerme, los usaba mucho para aprender inglés".

La música es una herramienta muy poderosa y ella lo sabe. Define su segundo y último disco —‘Beautiful Humans’, que la ha hecho merecedora de una nominación a los Grammy Latinos de 2023— como "un botiquín" del que cualquier persona pueda "escoger una de las canciones y utilizarla como la medicina que necesita". De ahí que sea un trabajo ecléctico que reúne "todos los tipos de música que a mí me gusta escuchar, obviamente sobre una base pop".

Es un álbum de ocho canciones que "es fácil de escuchar para cualquier persona", que tiene "pinceladas de color de otros géneros" y que —adelanta— tendrá una segunda parte. Un nuevo volumen del que "ya hay cuatro canciones listas, con cuatro colaboraciones que nos emocionan muchísimo". Pero que verán la luz cuando sea el momento. Entretanto, Alemor quiere dar a conocer su música a este lado del Atlántico y -si es posible- llevarse a casa la codiciada estatuilla del gramófono de cobre, que lleva tatuado en el brazo.

Nominada a un Grammy Latino

Alemor es una de los cinco candidatos a recibir el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop el próximo 16 de noviembre en Sevilla, junto a grandes nombres de la música en español: Pablo Alborán, Camilo, Julieta Venegas y Pedro Capó. Es la segunda nominación que la colombiana logra en tres años, a pesar de que sólo tiene dos discos en el mercado y aún es una desconocida para el gran público. Reconocimientos que ha logrado nadando contracorriente y dando protagonismo al trabajo.

"La verdad es que yo solamente me enfoco en hacer lo mejor que puedo hacer y ha dado resultado, el no escatimar con la calidad de la grabación ni con la calidad de las canciones. Hay un resultado muy bonito y muy contundente", asevera. "No hay nada mejor que celebrar que un mérito". Lo que está viviendo es la recompensa al esfuerzo y la perseverancia, es la hora de recoger los frutos. Este jueves 9 de noviembre presentará su ‘Beautiful Humans’ en el Cadavra Club de Madrid, acompañada de amigos.

"Siempre tuve claro que quería dedicarme a la música. Sin embargo, tuve mi momento de dedicarme a otra cosa que no tenía nada que ver y eso lo único que hizo fue ayudarme a ver que se me arrugaba el alma al no dedicarme a ello", explica. Aunque inicialmente interpretaba aquella etapa como una pérdida de tiempo, con el paso de los años entendió que en realidad era "exactamente lo que necesitaba para buscar la motivación y dedicarme al 100%".