Noel Schajris desafía al algoritmo con 'Siempre lo supe'

El cantante y compositor argentino Noel Schajris -la otra mitad del mexicano Leonel García en el dúo Sin Bandera- ha emprendido su viaje más valiente: enfrentarse a un proyecto musical sin miedos ni ataduras, con el alma libre y el corazón en la mano. Así se presenta ante su público con ‘Siempre lo supe’. Un disco honesto -acompañado por un material audiovisual muy novedoso- que nace sin más pretensión que la del puro disfrute de su escucha, en conexión con el artista que lo ha creado.

"Es un disco muy, muy atrevido", asegura durante la entrevista para Libertad Digital. En primer lugar porque es "el único autor" de todos los temas que lo componen. "Yo siempre he compuesto con gente talentosa que me rodea y me encanta colaborar en todo sentido", explica, "pero en este disco sentí la necesidad de ver qué pasaba si hacía todas las canciones". Por otra parte, "también es un disco que produje al 100%". Y además es un trabajo que "me llevó por caminos musicales que van en contra completamente de lo que se debería hacer", comenta entre risas.

"Todo el mundo anda correteando y haciéndole caso al algoritmo, creando en base a lo que le dice el algoritmo, para tener mejores números y esas cosas medias ilusorias y locas", explica. Pero a él nada le ha importado "todo lo que supuestamente se tiene que hacer, sino más bien lo que dictaba mi corazón y lo que la música me pedía". De ahí, el impactante resultado: una álbum que "tiene canciones de ocho minutos" y que se ofrece de "una manera diferente, porque los temas no están en las plataformas convencionales".

Libre y contramarea

"Es un proyecto contramarea, en ese sentido", concluye. Quiere demostrar que "en realidad lo que le conviene al artista, al autor, al creador de contenido, es cuidar a su público directamente". Noel Schajris está convencido de que "el modelo de negocio de las plataformas convencionales no está diseñado para nosotros".

"El hashtag #vuelveaserdueñodetumusica (vuelve a ser dueño de tu música) tiene que ver con eso. Hay que volver a disfrutar de los discos... El artista con su público ", indica. "Obviamente estamos en un mundo digitalizado. Por tanto, usemos la tecnología y usemos toda esa belleza, pero a favor del artista", reclama. Ejemplo de ello es la creación de una miniserie en la que el video de cada canción es un episodio.

"Hemos tenido una respuesta preciosísima", asegura. El público siempre lo hace cuando percibe que hay entrega. "Cuando yo arrancaba mi carrera la onda era vender CD’s. Y todavía había casettes, aunque luego desaparecieron. Y los vinilos se fueron sólo por un rato, pero en los últimos años han resucitado... Yo los sigo haciendo en todas mis producciones. Los fans se vuelven locos"; exclama.

Los músicos, las estrellas

Noel se ha mantenido firme y no se ha dejado llevar por la corriente del reggaetón y las modas. "Hay mareas y mareas. Las hay que vienen con mucha mugre y esas es mejor evitarlas", bromea. "Para nada quiero decir nada en contra de ningún género. Yo siempre digo que la música no tiene género y yo amo todos los ritmos, pero a mí me cuesta conectar cuando no hay poesía, cuando no hay arte. Me cuesta conectar con cosas que son más efímeras".

Escuchando su nuevo disco es fácil entender a qué se refiere. La música, tal y como él la entiende, ha de ser un viaje en el que quienes guían el camino son los músicos. Un aspecto en el que hace hincapié durante toda la entrevista. "Las estrellas de la música deberían ser músicos, maestros de su instrumento", sentencia Schajris. "En este proyecto tengo a Tony Levin tocando el bajo en la canción Silencio", señala como ejemplo. "Es uno de los mejores bajistas de la historia", exclama, "está presente en discos desde John Lennon".

Llegados a este punto, Noel tiene los músicos, las canciones y ya está cerrando las fechas para presentarlas en concierto. En mayo de 2024, estará de gira en España y ya tienes tres fechas confirmadas: Madrid, Valencia y Barcelona (días 13, 16 y 18, respectivamente). "El año pasado fue mi primera vez en solitario aquí. Hicimos Tenerife, Madrid y Barcelona. Y por eso queremos seguir. Estuvo precioso. Como dirían en el Caribe, nos gustó la vaina".