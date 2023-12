Canta Robe Iniesta (Plasencia, 1962) que no le importa "fracasar y volver a intentarlo". Lo ha pasado bien y mal, "pero volvería a hacerlo igual, a arriesgarlo todo igual". Durante su vasta historia, ha conformado un universo musical y poético propio e inconfundible, en el que viven, malviven y/o sobreviven el amor, el sexo, el delirio, el desengaño, la Luna, el Sol, mil tipos de flores y televisores vomitivos. Su admirado Pérez-Reverte dijo que "todo escritor coherente siempre escribe la misma novela (…), pues siempre se trata de la misma historia, aunque con un decorado diferente". De igual forma, Se nos lleva el aire (Dromedario Récords, 2023), su cuarto trabajo de estudio al margen de los extintos Extremoduro, es, de nuevo, "la misma historia" del compositor extremeño. Pero, rediós, qué pedazo de historia. Y qué pedazo de decorados diferentes.

Ofreció Robe este martes, en Madrid, una rueda de prensa para hablar de su última criatura discográfica. Arropado por sus escuderos, órganos vitales imprescindibles del proyecto –a estas alturas, hablar de "proyecto" suena raro–: Álvaro Rodríguez Barroso (teclados), Carlitos Pérez (violín), Alber Fuentes (batería), Woody Amores (guitarra solista), David Lerman (bajo y vientos) y Lorenzo González (voces). También comparecieron para anunciar gira, "Ni santos ni inocentes", que arrancará el 11 de mayo en Valencia, pasará por Rivas Vaciamadrid el 25 del mismo mes y que, por ahora, concluirá el 9 de noviembre en Vigo: "No es la gira entera, habrá más conciertos. Nos hubiera gustado anunciarlos todos". La cifra de recitales rondará la cuarentena y este jueves se pondrán las primeras entradas a la venta.

Contó Robe que Se nos lleva el aire fue gestado durante el confinamiento, un periodo en el que "yo, por lo menos, no paré de componer". En su último disco, hay menos luz y más sangre que en su trabajo anterior, el fabuloso Mayéutica. ¿El encierro influyó? Contesta Robe a LD: "Claro, influye lo que está pasando alrededor. La pandemia había sido un buen momento para crear. Todas las cosas que pasan a tu alrededor te mueven la cabeza. Siempre que la cabeza se está moviendo, y siempre que se pasan en situaciones límite. Todo eso es como un caldo de cultivo. No sé cómo afectan esas cosas a mi cabeza, pero sé que cuando escribes cosas, eso estaba dentro de tu cabeza".

El título del disco "va un poquito en consonancia con las dos últimas giras, de ‘vive el momento’, ‘vive el presente’ porque, al final, todo se lo lleva el aire y hay que saber disfrutar del momento". El cantante destacó que Se nos lleva el aire se hizo, "sobre todo, sin presión": "El disco lo tenía claro, pero me ha venido muy bien sentir que no había presión y que ya el disco estaba hecho". De la colección inicial, se cayeron unas cuantas piezas: "Si quieres sacar ocho canciones, al final haces diez, doce o trece, y vas quitando. Algunas no llegan a ser ni canciones enteras. Para las canciones, tiene que pasar tiempo. Haces una canción que te parece la hostia y, al día siguiente, dices: "Pues no, no es la hostia". O puede que a la semana, o al mes, cuanto más tiempo hay… si la canción es buena, te va a seguir buscando".

Robe también dijo que no le preocupan "las listas, los números uno y todo eso", cosas que ve "muy en el aire", y apuntó que "la música parece que se mueve de otra manera, va un poco con los tiempos": "La mayor diferencia es que todo el mundo oye lo mismo al mismo tiempo. No entiendo cómo chavalitos con veinte años sacan una canción y a la semana tienen millones y millones y más escuchas que las que vamos a tener nosotros nunca. Hay un foco que se fija en una canción, mañana en otra, mañana en otra… No puedes competir contra eso. Lo bueno es que nos la suda".

"Nunca he sabido componer de otra manera"

LD también preguntó al autor de "Jesucristo García" o "La vereda de la puerta de atrás" si alguna vez se ha sentido cohibido por la policía del pensamiento de nuestros días, por los apóstoles neopuritanos de lo woke. Respuesta: "No sé hacerlo de otra forma. Me gusta usar el lenguaje en toda su amplitud y usar las palabras para expresar mejor lo que quieres decir. Y si son palabras malsonantes, quizá necesitas palabras malsonantes para explicar cierto tipo de cosas. Nunca he sabido componer de otra manera. ‘Esto no lo debiera decir, esto es políticamente incorrecto...’, no podría".

Además, Robe reivindicó a su nueva formación –"Somos más banda de lo que ha sido Extremoduro nunca. Por la manera de trabajar todo lo artístico y todas las cuestiones"– y descartó una reunión con sus antiguos compañeros para celebrar una gira de despedida: "Eso ya se perdió. Eso forma parte del pasado. Ahora debemos hablar del futuro y del presente".